مجوهرات مزينة بالأزهار تجمع بين الأنوثة والفخامة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - برزت المجوهرات المزينة بالورود في العديد من التصاميم التي قدمتها أشهر الماركات العالمية ، فلطالما إعتبرت الورود والازهار من العناصر المفضّلة والمستخدمة بكثرة في عالم المجوهرات.



شاهدي أجمل المجوهرات الراقية المزينة بالأزهار من توقيع أشهر الماركات.





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مجوهرات بولغاري Bulgari

BULGARI



برزت المجوهرات المزينة بالورود في العديد من التصاميم التي قدمتها ماركة بولغاري Bulgari، سواء الخواتم أو القلادات أو الأقراط بالذهب الأبيض والوردي والمرصعة بالألماس.







أحببنا ورود بولغاري التي تتألف من 4 أوراق ويتوسطها الأحجار الكريمة الفاخرة سواء الحجر الوردي المتناغم مع الذهب الوردي أو الحجر الماسي الشفاف المتناغم مع الذهب الأبيض.







مجوهرات شانيل Chanel





CHANEL

ورود تكاد رائحتها تفوح بفضل جاذبيتها التي لا تضاهى، حيث قدمت ماركة شانيل Chanel الورود المتفتحة في مجوهراتها، وخاصةً زهرة الكاميليا الساحرة.



من مجوهرات الورود التي قدمتها شانيل، اخترنا لكِ خواتم وسوار وقلادات بتصاميم عصرية فخمة بالذهب الأبيض والوردي مع بريق الألماس.



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مجوهرات ديور Dior





أيضًا قدمت ماركة ديور Dior مجوهرات الورود الراقية والمزينة بالأزهار، وأعجبتنا خواتم ديور الفخمة، سواء الخاتم الماسي أو الخاتم المفتوح المرصع بأحجار كريمة بالوردي والأخضر مع الألماس.





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مجوهرات بياجيه Piaget

PIAGET



تصاميم استثنائية تخطف الأنفاس من بياجيه Piaget، حيث أنها العلامة الأكثر اهتمامًا بمجوهرات الورود الرومانسية.

قدمت ماركة بياجيه العديد من المجوهرات الراقية المزينة بالأزهار، وأعجبتنا القلادات بالذهب الوردي والأبيض فضلًا عن الأقراط.

شاهدي أجمل مجوهرات راقية مزينة بالأزهار لتلهمك بإطلالة رومانسية فخمة في المناسبات.

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