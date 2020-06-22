كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - يتأثر شكل الوجه كثييرًا بشكل الأنف، وتعاني الكثير من السيدات من مظهر الأنف الكبير، مما يشكّل هاجسًا للكثير منهنَ ويُسبّب الإزعاج لهن، خصوصًا اللاتي يهتممن في الظهور بإطلالة جمالية متألقة دون أي عيوب.

إذا كنتِ واحدة من النساء اللواتي لا يرغبنَ بشكل الأنف الكبير، سنقدّم لكِ حيلًا بالمكياج سريعة وفعّالة لتصغير الأنف، وهي من أفضل حيل المكياج للأنف الكبير التي ينصح بها أشهر خبراء التجميل حول العالم، لتستفيدي من خبراتهم للحصول على أهم الخدع الجمالية التي تساعدك على تصغير الأنف بشكل طبيعي.

نقدم إليكِ إلخطوات التالية وأبرزها:

حيل مكياج لتصغير الأنف بالخحطوات:

كيفية تصغير الأنف



الكونتور:

الكونتور أو تقنية نحت الوجه بالمكياج، التي برزت خلال الفترة الأخيرة من قبل أشهر خبراء المكياج على مستوى العالم، والتي من شأنها أن تجعل الأنف يبدو أصغر وإخفاء عيوب الأنف الكبير بشكل إحترافي.

يعتمد الكونتور على المناطق المرغوب بإخفائها أو إظهارها، والمناطق المرغوب بإخفائها تكون أغمق درجتين إلى ثلاث درجاتٍ من لون البشرة الطبيعيّ. والكونتور في المناطق المرغوب بإضاءتها تكون أفتح درجتين إلى ثلاث درجاتٍ من لون البشرة الطبيعيّ، والطريقة هي:



المواد المطلوبة:

كونسيلر بنفس لون البشرة، ويعتبر اللون الأساسي الذي يوضع عليه بعد ذلك درجتي الكونسيلر.

كونسيلر بلون أغمق من لون البشرة لعمل مناطق الكونتور.

كونسيلر بلون افتح من لون البشرة لعمل مناطق الهايلايت.

فرشاة رفيعة وصغيرة لوضع الكونسيلر.

إسفنجة صغيرة لإذابة الكونسيلر بين الدرجات اللونية المختلفة.

مكياج لتصغير الأنف

طريقة الإستخدام:

أولًا: نقوم بوضع الكونسيلر الذي هو بلون البشرة على الأنف.

ثانيًا: نضع كونسيلر بلون أغمق من البشرة بإستخدام الفرشاه الصغيرة على جوانب الأنف،

ونضع الكونسيلر الذي هو بلون أغمق من لون البشرة على الأنف على جانبي الجزء الأوسط من الأنف.

وبعد ذلك نضع الكونسيلر الأفتح من لون البشرة على الجزء الأوسط فى الأنف بطريقة طولية.

وأخيرًا نقوم بإذابة كل درجات الكونسيلر ببعضها البعض بإستخدام الإسفنجة بحرص، حتى لا تدخل كل درجة لون من ألوان الكونسيلر على الدرجة الأخرى.

ملاحظة: يفضل استخدام البودرة بدلا من كريم الأساس لتجنب المظهر الزيتي لأنفك؛ إذ تساعد على امتصاص الزيوت الزائدة والحفاظ على ملمس الأنف جافًا طوال الوقت.



مكياج العيون:

مكياج عيون باللون الأزرق يخفف من حجم الأنف الكبير



من أفضل الخدع التي تساعدك على تصغير الأنف، هي وضع ماكياج العين بطريقة لافتة مثل تحديد العين بألوان زاهية كالأزرق أو الأخضر، فهذه الطريقة من أكثر الإطلالات الأنيقة التي تعمل على جذب الأنظار لجمال العين بعيدًا عن الأنف.



تكثيف الرموش:

تكثيف الرموش تجذب الأنظار حول العينين، مما يُؤدي الى اخفاء مشكلة الأنف الكبير

تكثيف حجم الرموش بزيادة طبقات الماسكرا، أو وضع الرموش المستعارة، فهذه الخطوة ستعمل على صرف النظر عن الأنف نهائيًا.

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رسم وملء الحاجبين:

الحواجب الكثيفة تسلّط الضوء على جمالها، بعيدًأ عن التركيز على شكل الأنف



إنّ رسم الحاجبين بشكلٍ جيد يجذب الانتباه بعيدًا عن الأنف، في حين أنّ الحاجبين الخفيفين قد يجعلان الأنف يبدو أكبر. لذا يجب رسم الحواجب بعناية دون إزالة الكثير من الشعر، ثم ملء الفراغات بلون ظلال يتناسب مع لون شعرك.



أحمر الشفاه:

تطبيق احمر الشفاه القوي يُعد من حيل المكياج لتصغير الأنف

هي أيضًا خدعة جمالية مميزة لتصغير الأنف، وذلك من خلال وضع أحمر شفاه ساطع أو جريء. فأحمر الشفاه بالتركيبة اللامعة يُساعد في جذب الإنتباه بعيدًا عن الأنف، ويتم ذلك من خلال رسم خطوط عريضة لتعبئة الشفاه، ثم وضع أحمر الشفاه باستخدام قلم الشفاه، ويتم وضعه مباشرةً من الأنبوب، أو بإستخدام فرشاة أحمر الشفاه.



تسريحات الشعر:

تسريحة الشعر الويفي العريض تخفي بروز الانف بشكل واضح

تجنّبي قصات الشعر القصيرة؛ حيث تُساهم في زيادة التركيز على ملامح الوجه، بدلًا من ذلك، اختاري التسريحات التي تعتمد على طبقات الشعر، والتي تعمل على تغليف الوجه بعناية. وتجنّبي تسريحات ذيل الحصان، وأي من التسريحات التي تعمل على ربط الشعر للخلف.



العناية ببشرة الأنف:

كيفية العناية ببشرة الأنف

التخلّص من الرؤوس السوداء بصفة مستمرة؛ كونها توثر على جمال أنفك وتفسد ماكياجك.

من المفضل اختيار إطارات كبيرة للنظارات عند ارتداءك النظارة سواء الشمسية أو الخاصة بالنظر. فالنظارات ذي الإطارات العريضة تُخفي الحجم الكبير للأنف.

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