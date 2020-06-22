إليكِ بالخطوات طريقة وضع مكياج الجليتر الوردي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - من أحدث صيحات المكياج برزت صيحة مكياج الجليتر الوردي، الذي يناسب كل المناسبات الضخمة، ويُظهرك بمكياج أنثوي مذهل، وإليك فيما يلي خطوات تطبيق هذه الصيحة بشكل مميز ومُتْقَن.



خطوات تطبيق صيحة مكياج الجليتر الوردي

صيحة مكياج الجليتر الوردي



لتطبيق مكياج الجليتر الوردي، هناك عدة طرق تُظهرك بشكل مثالي، منها: قومي بوضع ظلال الأعين الزهري على العينين، ثم وزعي الجليتر الزهري على الزوايا الداخليّة للعينين لتوسيعهما وتفتيحهما، ثمّ كثّفي الجليتر بأسلوب السموكي على الزوايا الخارجيّة وعلى الجفون المتحركة، ومن ثمّ خطّطي عينيكِ بقلم الكحل السائل باللون الأسود لإبراز جمال المكياج، وكثِّفي رموشك بالماسكرا السوداء، أو استعيني بالرموش المزيفة، ولوّني شفتيكِ بلون حيادي ومطفأ؛ ليكون التركيز على مكياج العينين، وإذا كنتِ أكثر جرأة يمكنكِ اختيار لون بارز للشفاه لكسر قواعد المكياج الكلاسيكيّة والحصول على إطلالة لافتة.

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طريقة أخرى لتطبيق هذه الصيحة للمبتدئين

صيحة مكياج الجليتر الوردي



إن أردتِ خطوات وضع مكياج الجليتر الوردي بالتفصيل، في البداية طبّقي الكونسيلر تحت العينين، واختاري منه درجتين باللونين الفاتح والغامق، ثم امزجي اللونين لتخفي أي بقع سوداء في هذه المنطقة، واختاري كريم الأساس المناسب للون بشرتك، وضعي منه طبقة خفيفة على الوجه باستخدام إسفنجة البيوتي بلندر، وأضيفي البلاشر بلون برونزي أو بأحد ألوانك المفضلة، واستخدمي ظلًّا زهريًّا لتغطية الجفن المتحرّك، وضعي فوق اللون الزهري طبقة من الجليتر باللونين البرونز والزهري بطريقة التربيت بالأصابع، وارسمي بواسطة قلم الآيلاينر خطًّا لتحديد زاوية العين الخارجية، واستعيني بالرموش الصناعية لتظهري بمكياج متكامل ومميز.

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