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أفضل أنواع خافي الهالات السوداء

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - تعاني الكثيرات من النساء من اللون الداكن تحت العينين، أو ما يعرف بـ الهالات السوداء لهذا عليك بمعالجة هذه المشكلة بالحلول الطبية أولاً بعدها يمكنك إخفاؤها بالكونسيلر أو خافي العيوب شرط أن تختاريه بلون يتاسب بشرتك ويخفي نوع الهالات التي تعانين منها من لون برتقالي أسود أو بني ....

كونسيلر " كاسترد رادينت كريمي مونسيلر من نارس" Nars Custard Radiant Creamy Concealer

Nars Custard Radiant Creamy Concealer
Nars Custard Radiant Creamy Concealer


كونسيلر " أنستنت فول كافر كونسيلر من بوبي براون" Bobbi Brown Instant Fullcover Concealer

Bobbi Brown Instant Fullcover Concealer
Bobbi Brown Instant Fullcover Concealer


كونسيلر " برو فيلتر أنستنت ريتتش كونسيلر من فانتي بيوتي" Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Concealer

Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Concealer
 Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Concealer


كونسيلر " ذا أوفرأشيف كونسيلر من هدى بيوتي" Huda Beauty The Overachiever Concealer

Huda Beauty The Overachiever Concealer
Huda Beauty The Overachiever Concealer


كونسيلر " ستديو فينيش كونسيلر من ماك" Mac Cosmetics Studio Finish Concealer

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Mac Cosmetics Studio Finish Concealer
Mac Cosmetics Studio Finish Concealer


كونسيلر " شسي تاب كونتور كونسيلر من تارت" Tarte Shape Tape Contour Concealer

Tarte Shape Tape Contour Concealer
Tarte Shape Tape Contour Concealer


كونسيلر " خافي عيوب من توم فورد " Tom Ford Concealer

Tom Ford Concealer
Tom Ford Concealer


كونسيلر " نيكد سكن كومبليت كفر كونسيلر من اربان دكاي " Urban Decay Naked Skin Complete Coverage Concealer

Urban Decay Naked Skin Complete Coverage Concealer
Urban Decay Naked Skin Complete Coverage Concealer

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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