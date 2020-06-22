أفضل أنواع خافي الهالات السوداء

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - تعاني الكثيرات من النساء من اللون الداكن تحت العينين، أو ما يعرف بـ الهالات السوداء لهذا عليك بمعالجة هذه المشكلة بالحلول الطبية أولاً بعدها يمكنك إخفاؤها بالكونسيلر أو خافي العيوب شرط أن تختاريه بلون يتاسب بشرتك ويخفي نوع الهالات التي تعانين منها من لون برتقالي أسود أو بني ....
كونسيلر " كاسترد رادينت كريمي مونسيلر من نارس" Nars Custard Radiant Creamy Concealer
كونسيلر " أنستنت فول كافر كونسيلر من بوبي براون" Bobbi Brown Instant Fullcover Concealer
كونسيلر " برو فيلتر أنستنت ريتتش كونسيلر من فانتي بيوتي" Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Concealer
كونسيلر " ذا أوفرأشيف كونسيلر من هدى بيوتي" Huda Beauty The Overachiever Concealer
كونسيلر " ستديو فينيش كونسيلر من ماك" Mac Cosmetics Studio Finish Concealer
كونسيلر " شسي تاب كونتور كونسيلر من تارت" Tarte Shape Tape Contour Concealer
كونسيلر " خافي عيوب من توم فورد " Tom Ford Concealer
كونسيلر " نيكد سكن كومبليت كفر كونسيلر من اربان دكاي " Urban Decay Naked Skin Complete Coverage Concealer
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