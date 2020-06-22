أفضل أنواع خافي الهالات السوداء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - تعاني الكثيرات من النساء من اللون الداكن تحت العينين، أو ما يعرف بـ الهالات السوداء لهذا عليك بمعالجة هذه المشكلة بالحلول الطبية أولاً بعدها يمكنك إخفاؤها بالكونسيلر أو خافي العيوب شرط أن تختاريه بلون يتاسب بشرتك ويخفي نوع الهالات التي تعانين منها من لون برتقالي أسود أو بني ....



كونسيلر " كاسترد رادينت كريمي مونسيلر من نارس" Nars Custard Radiant Creamy Concealer Nars Custard Radiant Creamy Concealer

كونسيلر " أنستنت فول كافر كونسيلر من بوبي براون" Bobbi Brown Instant Fullcover Concealer Bobbi Brown Instant Fullcover Concealer

كونسيلر " برو فيلتر أنستنت ريتتش كونسيلر من فانتي بيوتي" Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Concealer Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Concealer

كونسيلر " ذا أوفرأشيف كونسيلر من هدى بيوتي" Huda Beauty The Overachiever Concealer Huda Beauty The Overachiever Concealer

كونسيلر " ستديو فينيش كونسيلر من ماك" Mac Cosmetics Studio Finish Concealer Advertisements Mac Cosmetics Studio Finish Concealer

كونسيلر " شسي تاب كونتور كونسيلر من تارت" Tarte Shape Tape Contour Concealer Tarte Shape Tape Contour Concealer

كونسيلر " خافي عيوب من توم فورد " Tom Ford Concealer Tom Ford Concealer

كونسيلر " نيكد سكن كومبليت كفر كونسيلر من اربان دكاي " Urban Decay Naked Skin Complete Coverage Concealer Urban Decay Naked Skin Complete Coverage Concealer تابعي المزيد: أحدث صور مكياج النجمات العربيات من إنستقرام

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