فوائد الصابون المغربي للوجه وطريقة استخدامه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - عُرف الصابون المغربي باستخدامه المثالي للعناية بالبشرة؛ حيث يخلِّص الجسم من الكثير من السموم العالقة به، ويزيل الخلايا الميتة من الوجه، مما يُفتِّح مسامات البشرة، ويساعد على التخلّص من الدّهون والرّواسب المُضرَّة والرّءوس السوداء. ولمساهمته في تحسين البشرة، جمعنا لكنَّ اليوم أبرز فوائده، مع طريقة استخدامه البسيطة، فإليكن التفاصيل.



استخدام الصّابون المغربي للوجه

الصّابون المغربي للوجه



يمكن استخدام الصابون المغربي للحصول على بشرةٍ مشدودةٍ ومتألقةٍ بلمعةٍ قويةٍ، فهو يوحِّد كامل لون البشرة؛ نتيجة إزالة جميع الشوائب والخلايا الميتة المتراكمة على الوجه، ويُعد من أسهل طرق العناية؛ حيث يتمُّ غسل الوجه به يوميًّا قبل النّوم، ويُترك لمدةِ عشرِ دقائق على الوجه، وبعدها يُغسل بالماء، سواء البارد أو الدافئ، وتُكرَّر هذه العملية يوميًّا، ولكن إذا كانت البشرة جافة فيُنصح باستخدامه أسبوعيًّا.

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فوائد الصابون المغربي للوجه

فوائد الصابون المغربي للوجه



يُعتبر الصابون المغربي من المكوّنات الطبيعية المهمة لجمال البشرة. وتتمثل أهميته في أنه يعمل على تنظيف البشرة من البكتيريا، كما أنه مرطِّب ممتاز؛ حيث يحتوي على نسبة من زبدة الشيا التي تُعالِج الحكَّة، وتعمل على تهدئة البشرة الجافة، كما يتميز باحتوائه على زيت جوز الهند الذي يقلِّل من نشاط الغدد المسئولة عن إنتاج الزيوت في البشرة، ويحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، فتمكِّنه من علاج حب الشباب، وإصلاح الخلايا التالفة، وموازنة الزيوت الطبيعية في البشرة، إضافةً إلى علاجه الطفحَ الجلدي المرتبط بالالتهابات الجلدية، مثل الأكزيما والصدفية، ويتميز بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين A - E، والتي تقضي على الجسيمات الحرة، وتُعتبر مناسِبة للأشخاص الذين يعانون من الالتهابات الوردية، وبكونه يتكون من مزيج من عدة مواد مهمة ومفيدة للجلد، كزيت جوز الهند وزبدة الشيا، وهذا بدوره يمنع فقدان الكولاجين المهم لصحة البشرة، ويعزز بناءها من جديد، كما يعمل الصابون على ملء التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتقشير خلايا الجلد الميتة أيضًا؛ لمنع تكوُّن التجاعيد، ويخفِّف من التوتر والسموم، وينشِّط الدورة الدموية، كما يحفِّز الجهاز المناعي، ويساهم في تنقية البشرة وتصفيتها.

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