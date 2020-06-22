الكركم... مكون طبيعي مثالي لتبييض البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - يعد الكركم علاجاً طبيعياً فعالاً للبشرة الداكنة والمصابة بالاسوداد والتصبغات، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تبييض البشرة وتحسين صحتها ومظهرها.

فإذا كنت تعانين من اسوداد البشرة والبقع الداكنة، سنقدم لك في ما يلي، أقوى خلطات الكركم، التي تعمل على تبييض البشرة بشكل سريع وفعال.



خلطة الكركم وعصير الليمون

خلطة الكركم وعصير الليمون



اخلطي ملعقة كبيرة من الكركم والقليل من عصير الليمون الحامض، بحيث تحصلين على خليط كريمي متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة.



خلطة الكركم والطماطم

الكركم



اطحني ثمرة ناضجة من الطماطم في الخلاط الكهربائي، وحين تحصلين على خليط ناعم، أضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من الكركم. حركي المكونات حتى تمتزج مع بعضها البعض، ومن ثم طبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك وشطفيه بالمياه الدافئة.



خلطة الكركم وعصير الخيار

جربي خلطة الكركم وعصير الخيار



قومي بمزج ملعقتين كبيرتين من عصير الخيار، نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض، ونصف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون. حركي المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها جيداً، من ثم طبقيها على بشرة وجهك واتركيها مدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر.

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خلطة الكركم وزيت الزيتون

جربي خلطة الكركم وزيت الزيتون



امزجي جيداً، ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. وحين تمتزج المكونات، ادهني وجهك بها، واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي بشرة وجهك بالماء الدافئ.

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خلطة الكركم وماء الورد

جربي خلطة الكركم وماء الورد



قومي بخلط ثلاث ملاعق صغيرة من الكركم مع كمية مناسبة من ماء الورد الطبيعي، بحيث تحصلين على قوام شبيه بالكريم. وقبل أن تخلدي الى النوم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.



خلطة الكركم والعسل

جربي خلطة الكركم والعسل



اخلطي ملعقة كبيرة من كل من الكركم والعسل، وملعقة صغيرة من كل من خل التفاح وبيكربونات الصوديون،. حركي الخليط جيداً الى أن يصبح متماسكاً، من ثم طبقيه على وجهك بالتساوي من الأسفل الى الأعلى، واتركيه لمدة عشرين دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة. وإذا عانيت من بعض الاحمرار على بشرتك فلا تقلقي، فهو سيزول بعد مدة قصيرة وستصبح بشرتك بيضاء ناصعة.

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