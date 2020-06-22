ألوان مناكير دافئة لخريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - إذا كنت من عشاق موضة المناكير، وترغبين في الاطلاع على كل ما هو جديد من ألوان طلاء الأظافر، فإن موضة ألوان المناكير لهذا الخريف بدأت بالظهور. فزيني أظافرك بأجمل ألوان المناكير الدافئة وأكثرها رواجاً لخريف 2020، والتي ستكون من أجمل الخيارات لهذا الموسم.



الأخضر الميتاليك

الأخضر الميتاليك



يعد اللون الأخضر الميتاليك الداكن، اللون الانتقالي المثالي بين الصيف والشتاء، وهو من أجمل ألوان المناكير، حيث تجعل الآخرين غير قادرين على التوقف عن التحديق في أظافرك. لذلك، لا تترددي في تجربته، فهو خيار رائع لكل الأوقات. ننصحك بتجربة المناكير الأخضر الميتاليك الداكن من علامة Pear Nova.

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الأحمر البرتقالي

الأحمر البرتقالي



إنه من أجمل ألوان المناكير، وسيكون رائجاً جداً في خريف 2020، وهو يتناغم مع جميع ألوان البشرة، الفاتحة والداكنة. يحتوي هذا اللون على نغمات حمراء وصفراء تجعله رائعاً لكل الأوقات. ننصحك بتجربة المناكيرالأحمر البرتقالي من علامة Essie.



الأزرق الليلي

الأزرق الليلي



يعد المناكير الأزرق الليلي خياراً رائعاً لمحبات المناكير الداكن، بألوان مميزة، بعيداً عن الأسود، وهو سيكون من أبرز الألوان الرائجة لهذا الخريف. إنه لون مثالي للسهرات وللأيام العادية في الوقت نفسه. ننصحك بتجربة المناكير الأزرق الليلي من علامة Mischo Beauty.

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البنفسجي الداكن



سيستمر اللون البنفسجي موضة رائجة خلال خريف 2020، وهو لون مناسب جداً لأجواء الخريف، وسيمنح أظافرك إشراقة لافتة للنظر. اعتمديه مع ألوان الملابس الفاتحة الموحدة لتكون إطلالتك مكتملة ومميزة. ننصحك بتجربة المناكير البنفسجي الداكن من علامة Orly.



الخمري الداكن

الخمري الداكن



يسير فصل الخريف واللون الخمري الداكن جنباً الى جنب، إذ إنه لون ملائم جداً لأجواء هذا الفصل، وهو سيكون من أكثر ألوان طلاء الأظافر رواجاً خلال هذا الموسم. بإمكانك اعتماده مهما كان لون بشرتك، كونه يتناغم مع جميع درجات ألوان البشرة. ننصحك بتجربة المناكير الخمري الداكن من علامة Zoya.



النيود

النيود



إذا كنت من محبات المناكير النيود، فاجعليه هذا الخريف في قائمة خياراتك، لأنه سيكون من أبرز صيحات ألوان المناكير لخريف 2020، وهو لون ملائم لجميع الأوقات، كونه يتناغم مع جميع ألوان الملابس، وهو لون كل المواسم، لا سيما الخريف. ننصحك بتجربته من علامة Aila.

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