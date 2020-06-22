تطويل الشعر بالخلطات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - هل ترغبين في الحصول على شعر طويل وجذاب؟ هل جربتي الكثير من الوصفات الطبيعية ولم تشعري بنتيجة مرضية في النهاية؟.



أيًا كانت تجاربكِ السابقة، فاليوم سأعرفكِ على أفضل خلطات الصبار التي يُمكنكِ اللجوء إليها لتطويل الشعر، إضافة لكونها تلعب دورًا هامًا في إعادة الحيوية إليه..



والآن.. دعينا نخبركِ بأهم تلك الوصفات لتجربيها:



- الصبار والبيض

الصبار والبيض



تتميز مكونات هذه الوصفة باحتوائها على 100 عنصر غذائي صحي للشعر، ضيفي إلى ذلك أنها تمدكِ بفيتامينات أ،ج، ه، ب، كل ذلك بجانب معادن الحديد والزنك التي تؤهلها بقوة لأن تكون من أهم العناصر المستخدمة في علاج الشعر ونموه بشكل صحي.



المكونات:

- صفار بيضة

- ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- 2 ملعقة زيت الزيتون

طريقة التحضير:



- احضري إناء مناسب لمزج المكونات جيدًا مع بعضها البعض بدءًا من صفار البيضة وزيت الزيتون وصولًا للهلام.



- بعد ذلك ضعي المزيج على شعركِ بأكلمه واستمري فترة في التدليك خاصة عند الجذور.



- اتركيه مدة 30 دقيقة ثم اغلسيه بالماء.



- الصبار والعسل

الصبار والعسل



أما العسل، فيتميز بقدرته الهائلة على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته؛ وذلك نظرًا لاحتوائه على مضادات طبيعية للأكسدة تعمل طبيعيًا على دعم فروة الرأس.

المكونات:

- 5 ملاعق كبيرة من هلام الصبار

- 3 ملاعق من زيت جوز الهند

- 2 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

- اخلطي في البداية الصبار وجوز الهند والعسل مع بعضهم البعض، ثم ضعي المزيج بعد ذلك على شعركِ بشرط الاستمرار في التدليك مدة 10 دقائق.



- بعد الانتهاء من هذه الخطوة ضعي غطاء بلاستيك على شعركِ واحكميه جيدًا لمدة لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء والشامبو.

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- الصبار والبصل

الصبار والبصل



أما هذه الوصفة فتعمل بكفاءة عالية على تعزيز نمو الشعر، وذلك نظرًا لاحتوائها على كمية كبيرة من الكبريت الذي يفيد الشعر بشكل كبير.



المكونات:

- عصير بصل

- هلام صبار

طريقة التحضير:



- بكميات متساوية امزجي عناصر الوصفة مع بعضهم البعض، ثم طبقي المزيج على شعركِ واتركيه مدة ساعة كاملة، ليتم في النهاية شفطه بالماء والشامبو.

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