استشاري نفسي تحلل جريمة تشويه وجه فتاة على يد خطيبها: أنانية وعنف

علاقات و مجتمع

دفعت جمالها ثمنا لارتباطها بشاب يتسم بالشخصية النرجسية، فرفض الشاب "ي.م" 22 عاما، ترك خطيبته رغم رغبتها في ذلك ما دفعه للانتقام منها وتشويه وجهها بمادة سائلة تسببت في حرمانها من جمالها.

فقدت ندى إيهاب مصطفى، 16 عاما، رغبتها في الحياة، بعد تعرضها لأقوى إيذاء نفسي وبدني، تسبب في شعورها بانعدام الثقة بالنفس.

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هالة حماد تحلل شخصية الشاب مرتكب الجريمة

تقول الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب والنفسي والعلاقات الاسرية، أن الشاب مرتكب الجريمة شخصية سيكوباتيه نرجسيه اناني، لديه رغبة الامتلاك ويرفض التنازل عن أي شيء يمتلكه.

وأضافت أثناء حديثها لـ"هن"، أن هذه الشخصية التي يتسم بها الشاب شخصية مشوهة، لديه استعداد فطري للعنف.

الفتاة تحتاج إلى تأهيل من بعد الصدمة

وعن طرق إعادة تأهيل الفتاة، أوضحت أنها تحتاج إلى إعادة تأهيل ما بعد الصدمة، وتحتاج إلى خطة علاجية من أطباء التجميل، بالإضافة إلى المساندة النفسية من أسرتها وأصدقائها.

واكدت حماد، أن الفتاة تحتاج إلى علاج اللام الجسدية التي تمر بها، بسبب صعوبة الحروق التي أصيبت بها من الدرجة الثالثة، مضيفة أنها تحتاج إلى تقييم متكامل من طبيب نفسي وجلسات مساندة نفسية.

ندى.. مستبد وأناني وكنت لازم أبعد عنه

أسباب عديدة كانت الدافع لـ"ندى"، لإنهاء خطبتها مع ذلك الشاب من بينها استبداده المستمر، "كذلك أنانيته المستمرة فدائما لا يرى سوى نفسه ورغباته"، كل تلك العيوب لم تستطع معالجتها أو التعايش معها لتقرر إنهاء العلاقة في هدوء دون مشكلات، ولكنه رفض ذلك.