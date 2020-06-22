أشكال مختلفة لتسريحات شعر عصرية للخطوبة

ترغب كل عروس في الظهور بإطلالة متميزة وجذابة بحفل خطوبتها، بالاعتماد على تسريحة شعر تناسب وجهها، والمكياج الذي تطبقه، وموديل الفستان الذي ترتديه.

وأصبح الاعتماد على تسريحة الشعر العصرية من أبرز الصيحات التي تناسب الخطوبة وحفلات الزفاف، كما تُعد من الأبرز شيوعا ورواجا بين خبراء التجميل ومصففي الشعر.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك مجموعة من تسريحات شعر عصرية للخطوبة، لاختيار ما يناسبك من بينها:



تسريحة شعر منسدلة للخطوبة

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة تجمع بين البساطة والعصرية بحفل خطوبتك، يمكنك اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء أو الجانبين، مع إضافة إكسسوار بسيط من الكريستال أو اللؤلؤ.

وتناسب هذه الإطلالة العروس ذات الشعر الطويل ومتوسط الطول.

تسريحة شعر مموج للخطوبة

إذا كنتِ ترغبين في الظهوربتسريحة شعر مفعمة بالحيوية والنشاط بحفل خطوبتك، يمكنكِ اعتماد تسريحة الشعر المموجة، سواء بترك شعرك منسدلًا للوراء أو تركهعلى أحد الجانبين بشكل أنيق.

ويمكنك تنسيق إكسسوار بسيط من المعدن الذهبي، مع ارتداء قرط ذهبي طويل يعطي لوجهك لمسة مشرقة. وتناسب هذه الإطلالة العروس صاحبة الشعر الطويل أو القصير.



تسريحة شعر ذيل الحصان للخطوبة

إذا كنت ترغبين في إطلالة مريحة بحفل خطوبتك، يمكنك اعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان، إذ تمنحك إطلالة جذابة وأنيقة، وخاصة لصاحبات الشعر الطويل.

كما يمكنك تزيين شعرك بإكسسوار بسيط من الكريستال أو الورود، مع ارتداء قرط من اللؤلؤ على شكل دائري، ويمكنك أيضاً تزيينه بضفائر في منتصف الشعر.

تسريحة شعر مرفوع للخطوبة

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إذا كنت ترغبين فيالظهور بإطلالة راقية وأنيقةفي حفل خطوبتك، يمكنكِالظهوربتسريحة شعر مرفوع على شكل كعكة عادية وتزيينها بإكسسوار من اللؤلؤ أو الكريستال أو رفعه مع ترك بعض خصلات شعر على جانبي الوجه، و تنسيق قرط كبير الحجم.

ويمكنك تنسيق هذه الإطلالة مع فستان بتصميم مكشوف الظهر.

تسريحة البف للخطوبة

إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، وترغبين في إطلالة فخمة بحفل خطوبتك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بتطبيق تسريحة البف، فهي من التسريحات الكلاسيكية التي لا تنتهي موضتها مع مرور السنين.

ويمكنك تطبيق تسريحة البف لشعرك من الأمام، مع ترك باقي الشعر منسدلاً إلى الخلف، وارتداء قرط طويل يتماشى مع لون فستانك ورسمة وجهك.

تسريحة مزينة بالورود للخطوبة

إذا كنت ترغبين في الظهوربإطلالة ناعمة بحفل خطوبتك، يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر مزينة بالورود، بارتداء تاج الورود الملون، مع ترك شعرك منسدلاً على ظهركِ أو جمعه على شكل كعكة عادية، وترك خصلات على جانبي الوجه.

وتناسب هذه الإطلالة العروس صاحبة الشعر القصير.

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