أهم طرق العناية بالشعر في البحر

تبدأ الأسر المصرية في التوجه إلى المناطق الساحلية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وانتهاء الامتحانات للاستمتاع بالعطلة الصيفية، لكن الكثير يخشى من مياة البحار وحمامات السباحة أن تؤثر بشكل سلبي على شعر الفتيات مما تُسبب تلف والتقصب.

كما يحذر خبراء التجميل، من مياه البحر ومياه حمام السباحة، قد تؤذي الشعر؛ إذ يمتص الشعر وهو في حالة جافة الماء كالإسفنجة، وبالتالي يتعرض للجفاف بسبب ملح مياه البحر أو كلور مياه حمّام السباحة، حسبما ذكر موقع مجلة "فرويندين" الألمانية.

بينما يوصوا الخبراء، بضرورة غسل الشعر بالماء، قبل النزول إلى حمام السباحة أو البحر، لتجنب جفاف الشعر، وذلك عن طريق أخذ حمام للشعر من مياه المنزل العذبة، قبل نزول المياه، إضافة إلى استعمال بلسم لترطيب الشعر، لمزيد من الحماية لكن لابد من مراعاة عدم شطفه.

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