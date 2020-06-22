تعرف على سعر فستان "ياسمين صبري" الأزرق

بإطلالة "وان شولدرز"، لفتت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار نحوها بأحدث صورة شاركتها مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وحققت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب.

فستان ياسمين صبري من 4 خامات

الفستان تميز بأنه "مكسي" أزرق اللون، كما أنه بكتف واحد وبدون أكمام، فضلا عن كونه مزود بفتحة جانبية طويلة، من توقيع دار الأزياء الإيطالية elisabetta franch.

وذكر الموقع الرسمي لدار الأزياء العالمية، أن الفستان مُصنع من 66% "فيسكوز"، و15% "بولي أميد"، و15% "بوليستر"، و4% "إيلاستين".

ويصل سعر الفستان الأزرق لياسمين صبري، إلى 867 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 14 ألف جنيه مصري، إلا أن الموقع قدم خصما ليصل إلى 520 دولارا أمريكيا، أي ما يوازي 8400 جنيه مصري.

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يشار إلى أن صورة ياسمين صبري بفستانها الأزرق، حققت ما يزيد عن نصف مليون تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى آلاف التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال الفن المصري"، و"أجمل ياسمين في الوسط الفني"، و"إنتي عارضة أزياء هايلة".

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