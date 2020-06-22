ميرهان حسين تحتفل بوالدها في عيد الأب: أغلى ما في حياتي

لايف ستايل

احتفلت الفنانة ميرهان حسين، بوالدها في يوم عيد الأب عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، حيث نشرت، صورة لها مع والدها، وعلقت: "كل عيد أب وإنت طيب يا حبيبي يا بابا يا أغلى ما في حياتي.. ربنا يخليك ليا يا رب طول عمري".

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يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان.