علاقات و مجتمع

خبر محزن لحق بالوسط الفني، بوفاة رضيع الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، فجر اليوم، وتداول وقتها الأخبار بأن الوفاة جاءت نتيجة سقوطه في المنزل. لكن، ندى محمود، زوجة الفنان علي ربيع، حسمت الجدل حول ذلك، فبعدما نعت رحيل الرضيع "علي" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، نشرت أيضًا عبر خاصية القصص المصورة، قائلة: "يا جماعة بلاش أخبار مفبركة.. راعوا قلب أم وأب محروق على ابنهم.. ادعولهم ربنا يصبر قلبهم". Advertisements وتابعت "ندى": "علي محمد أسامة توفى وفاة طبيعية.. ربنا يصبر قلب أهله أمين يارب". وهو أيضًا ما أكده عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، بأن وفاة علي نجل الفنان محمد أسامة "أوس أوس" طبيعية.

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كانت هذه تفاصيل خبر زوجة علي ربيع تحسم الجدل حول وفاة نجل أوس أوس: وفاة طبيعية بلاش فبركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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