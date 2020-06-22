تفاصيل ختان 3 شقيقات بسوهاج: الأب قالهم هتاخدوا تطعيم كورونا

علاقات و مجتمع

قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه وبتاريخ 31 مايو استقبل الخط بلاغ من إحدى الأمهات في محافظة الإسماعيلية، كانت متزوجة ومقيمة في سوهاج، وانفصلت عن الأب، وكان لديهما 3 بنات.

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وأضاف "عثمان"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أنه ووفقا لرواية الأم قام الأب باصطحاب بناته الثلاث في بداية رمضان لإجراء عمليات ختان لهن: "واحدة اتصلت بيها وقالتلها أن الأب أجرى عملية ختان من يومين في البيت بمعرفه أحد أطباء الوحدة الصحية بالقرية في سوهاج"، موضحا أنه وعلى إثر ذلك هرعت الأم إلى بناتها ولم تستطع رؤيتهم حتى قامت بإبلاغ النيابة العامة، وقامت في صبيحة اليوم التالي بالتواصل مع الخط.

وأكد أن الخط قد تواصل مع "مكتب حماية الطفل" بمكتب النائب العام، وتم التوصل مع النيابة المختصة في سوهاج، وتم استدعاء الأب والطبيب وأنكر الأب والطبيب قيام ذلك: "الطفلة الكبيرة أكثرهم إدراكا عندها 11 سنة والنيابة عملت مواجه بين الطفلة ووالدها والطبيب واعترفت على الطبيب وروت تلك الواقعة"، مشيرا إلى أن الفتاة قد أكدت بأن الأب أخبرهم في البداية بأن الطبيب سيقوم بإعطائهم تطعيم ضد كورونا: "خدرهم والبنات فاقوا من المخدر على وقع الألم اللي كان فيهم، وأقيل الأب والطبيب إلى محكمة الجنايات".