ياسمين غيث تتغزل في زوجها: زوجي وصديقي وأبويا

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ياسمين غيث عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور التي تجمعها بزوجها وطفلها، احتفالًا بعيد الأب ووجهت له رسالة مؤثرة.

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وأرفقت ياسمين، تعليقًا على الصور التي شاركتها، متغزلة في زوجها، قائلةً: "إلى الصديق والزوج والأب والشخص الذي أطمح إليه دائمًا، سأستمر في مضايقتك إلى الأبد يا رب، عيد أب سعيد يا أبو مالك".

الاحتفال بعيد الأب

يتم الاحتفال بـ عيد الأب فى أيام مختلفة فى جميع أنحاء العالم، ففى البلدان التى يعتنق أفرادها المذهب الكاثوليكى فإن الاحتفال بـ عيد الأب كان منذ القرون الوسطى فى الـ 19 من مارس من كل عام حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار، وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، حيث أصبح تقليدا موروثا، وخصوصاً في أمريكا اللاتينية.

فيما تبنت بلدان أخرى غير أمريكا اللاتينية موعد "عيد الأب"، في ثالث يوم أحد من يونيو من كل عام، وعلى رأس هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، حيث تم إنشاء واحدة من الاحتفالات الأولى للآباء في عام 1912، بينما تحتفل به أستراليا فى أول يوم أحد من سبتمبر، إلا أن الأشهر عالميا هو الاحتفال في ثالث أحد من يونيو.