عبير صبري تدعم مها أسامة بعد عرض نفسها للزواج: عايزة تتجوز وتتستر

علاقات و مجتمع

دعمت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مها أسامة، التي عرضت نفسها للزواج عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خلال منشور دونته، مهاجمة الأشخاص الذين انتقدوا موقفها.

وقالت الفنانة خلال منشور دونته، "أنا اتفاجئت زي ناس كتير بالفيديو بتاع البنت المحترمة اللي طلبت فيه انها، تتجوز ناس كتير هاجمتها وقالت انها عاوزه تكون ترند زي اصحاب التصرفات الغريبة من العري الفاضح او التصرفات العجيبة او غيره".

وتابعت عبير صبري، قائلةً: "لكن الحقيقه انا تعاطفت معاها وشفت انها اتعاملت مع المجتمع بطريقته الجديدة وقررت تكلم أو تشتكي علي اكبر نطاق واللي عرفته ان مها اسامة بنت من عيلة محترمة وغنية وهي بتشتغل لكن منطوية وخجولة وصديقاتها المتزوجات مش بيعزموها بيخافوا لانها مش مرتبطة".

وأشارت الفنانة خلال منشورها، قائلةً: "مسألة انها في بداية التلاتين بتؤرقها فلجأت للفيديو وطلبت انها تتجوز بالحلال مطلعتش في فيديو فاضح مثلا ولا قالت عاوزه اصاحب هي عاوزه تتجوز وتتستر وتحب وتتحب انا بدعمها يمكن الطريقة خضتنا لكن مفيش غلط عاوزه تتجوز تعيش حياتها صح وترضي ربنا ادعولها بلاش تهاجموها بلاش توصلوا كل الناس لليأس الكلمه الطيبه صدقه".

من هي مها أسامة؟

1- مها أسامة، من محافظة القاهرة، وتبلغ من العمر 32 عامًا.

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2- تخرجت في كلية ادارة اعمال بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التجارة، جامعة عين شمس، خلال عام 2009.

3- اعتادت على الخروج في مقاطع فيديو مصورة عبر حسابها، لتتحدث عن أمور الحياة المختلفة.

4- ظهرت في مقطع فيديو مصور تعرض نفسها للزواج، وأرجعت السبب للأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا المستجد.

5- تلقت الكثير من عروض الزواج من الشباب، حيث أجمع أغلبهم على استيفائهم الشروط والمواصفات التي حددتها.

6- تعتبر نفسها مثيرة للجدل، بحسب المعلومات الشخصية المدونة على حسابها.

7- أعلنت عقب خروجها في مقطع الفيديو خسارتها عملها.

8- يبلغ عدد متابعيها عبر حسابها ما يقرب من مليون شخص.

9- انتقدت محتوى منصة "تيك توك"، والفتيات اللاتي يظهرن خلاله.