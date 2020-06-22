شاركت في "ونيس" و"كلمني شكرا".. معلومات عن داليا إبراهيم بعد اعتزالها الفن

علاقات و مجتمع

"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، عدد من الدوبلاج، شكرًا".. بتلك الكلمات أعلنت الفنانة داليا إبراهيم عن قرارها بترك الوسط الفني، في منشور مقتضب لها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".

وتسبب منشورها في تفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين المؤيد لقرارها، والمهاجم لما أطلقوا عليه "موضة الاعتزال الفني" المنتشرة في 2020، واتهامها بمحاولة لفت الأنظار نحوها رغم موهبتها الحقيقة، على حد وصفهم.

من هى داليا إبراهيم؟

"هن" رصد أبرز المعلومات عن داليا إبراهيم عقب إعلان اعتزالها الفن:-

1- حصلت على ليسانس آداب قسم المسرح.

2- تعد من الممثلين الذين دعمهم واكتشفهم الفنان محمد صبحي.

3- انضمت لفرقة "بالعربي الفصيح".

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4- شاركت مع محمد صبحي في مسرحية "ماما أمريكا"، ومسلسل "عائلة ونيس".

5- من أبرز الأفلام التي شاركت فيها: "شباب رايح جاي"، و"كلمني شكرا"، و"مبروك وبلبل".

6- من أبرز المسلسلات التي عملت بها: "جراب حوا"، و"ابن موت"، والجزء الثالث من "لحظات حرجة".

7- قضت ما يقارب الـ29 عاما من العمل في المجال الفني، لتقرر الاعتزال خلال العقد رابع من عمرها.