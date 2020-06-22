صالون تجميل يتعرض لهجوم بسبب "أظافر النمل"

تحاول السيدات ابتكار الأفكار للخروج عن المألوف لتبدو بشكل أكثر أنوثة وجاذبية وخاصةً تقاليع موضة الأظافر التي لا تعرف حدودًا وتصل أحياناً إلى أفكار لا يمكن تخيلها، وهو الأمر الذي عرّض صالون تجميل روسي يدعى "Nail Sunny" لانتقادات لاذعة بعد إطلاقة موضة غريبة وهي وضع "نمل حي"، في الأظافر التي تقوم بتركيبها السيدات، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية

تجاوز الصالون كل تقاليع الموضة والتي رفضها رواد السوشيال ميديا بشكل صارم، مستنكرين انحدار الموضة والذوق لهذا الحد، بعد أن قام الصالون بنشر عدد من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بطريقة وضع النمل داخل الأظافر المركبة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتساءلت إحدى متابعات عما يحدث للنمل الموجود في الأظافر، ووصفت أخرى الفكرة بـ"الوحشية والقاسية بحق الحيوان".

لا تعد هذه المرة الأولى من نوعها أن يقدم أشكالًا غريبة للأظافر فقدم من قبل تصميمات تشبه "الهوت دوج" وأمشاط ملون صغيرة الحجم، فضلا عن فرشاة أسنان.

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