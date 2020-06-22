خبيرة تجميل ترسم على الوجه والجسد للتوعية ضد كورونا

أصبح فيروس كورونا هو حديث العالم، ذلك الوباء المُتفشي مؤخرًا في الصين والمُنتقل لدول العالم، من الغرب للشرق، لا يُفرق بين كبير أو صغير.

وحدهما النظافة الشخصية، والحجر المنزلي، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، قادران على مكافحة الفيروس.

بفرشاة وريشة وألوان مكياج طبيعية باللونين الأخضر والأحمر، قررت إحدى خبيرات التجميل التوعية ضد المرض بما تميل له الجنس الناعم "المكياج".

كمامة على الوجه تحمي الأنف من الرذاذ، وعبوة مُعقم مع قفازات طبية، وعبارة توعوية تنصح بالتزام المنزل طيلة فترات مواجهة المرض، كانت طريقة داليا أحمد خبيرة التجميل، التي سخرت عملها ووظيفتها في توعية العديد من الأشخاص بأسهل طريقة.

صورعِدة بات متداولة خاصة على المجموعات النسائية، كشفت عنها "داليا" خلال حديثها

"للأسف كتير من الناس مش قادرة تطبق نصايح الدولة، اللي بتكافح ضد الفيروس"، تقول "داليا" إنه برغم توجيه الدولة للمواطنين بالالتزام ببعض النصائح، أبرزها المكوث في المنازل، إلا أن البعض لا يهتم، مما قد ينقل الوباء له ولغيره، الأمر الذي دفعها لنشر توعيتها من خلال الصور والرسم بالمكياج.

قائلة: "كل دي ألوان طبيعية، مش بستخدم مكياج صناعي، حاولت أرسم شكل الكمامة بشكل لطيف عشان ادي شعور للبنات إنها مش حاجة هتخفي من جمالهم بالعكس مهمة جدًا".

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متابعة: "ظهرت بالجوانتي الطبي برده لأنه بقى أساسي وقت الشغل، حتى لو الشغل مش شاق ومجرد رسم أو مكياج، وده برده رسالة ليهم، وطبعًا مينفعش مرمزش للمعقمات وللنصيحة الأشهر stay at home".

وأشارت خبيرة التجميل خلال حديثها إلى أنها تنصح الفتيات بعدم تداول المكياج الخاص بهن بينهن، خاصة أقلام أحمر الشفاة، وفرشاة المكياج، التي بالطبع قد تنقل الفيروس لأنها تعتمد على الملامسة المباشرة للوجه.

معلومات عن فيروس كورونا

"كورونا"، هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

تتعدد أعراض فيروس كورونا، بارتفاع في درجات الحرارة والضيق في التنفس والسعال والكحة، لذلك تتزايد التحذيرات بأنه إذا وجدت هذه الأعراض لابد من الذهاب سريعًا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في المحافظة لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية.

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