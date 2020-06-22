كيف تتعامل مع طفل مصاب بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا أحد في مأمن من الإصابة بفيروس كورونا، حتى الأطفال قد يطلهم هذا الفيروس المتفشي في العالم، فكيف يمكن التعامل مع الطفل المصاب؟

يستعرض "الخليج 365" طرق عزل الطفل المصاب بكورونا في المنزل، بحسب ما ذكر الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.

أعراض فيروس كورونا عند الأطفال:

- الإسهال والمغص.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- فقدان الشهية.

- الخمول وقلة الحركة.

- القيء.

- الشعور بالنهجان.

طريقة عزل الطفل منزليا لعلاجه من فيروس كورونا:

- تحديد غرفة للطفل المصاب جيدة التهوية، للإقامة بها.

- يتم تخصيص له أدوات شخصية خاصة به مثل، الأكواب والملاعق والأطباق.

- من الأفضل استبدال الفوط بالمناديل الورقية.

- من الضروري تناول الأدوية بانتظام.

- الحرص على متابعة الوالدين للطبي المعالج بانتظام وإبلاغه بتطورات الحالة بصفة مستمرة.

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- من الضروري ارتداء الكمامة والجوانتي، للشخص الذي يقدم للطفل الرعاية الصحية.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات.

- تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

- لا بد من الإكثار من السوائل والماء.

- تناول عصائر الفاكهة الطبيعية الطازجة.

نصائح لوقاية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا المستجد:

- تعليم الأطفال القواعد الأساسية للحماية من العدوى.

- غسيل الايدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- التغذية الجيدة والمتوازنة.

- الابتعاد عن التجمعات.

- تطهير الاسطح باستمرار التي تم ملامستها من قبل الأطفال.

- تجنب الاحتكاك بأي شخص مريض.

- السماح للشمس والهواء بدخول المنزل، خصوصا غرف الاطفال لفترة كافية يوميا.

- تجنب إعطاء الأطفال المضادات الحيوية دون استشارة طبيب.

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