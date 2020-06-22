احذر.. غلي الماء مرتين في الغلاية الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يكاد يخلو أي منزل من وجود الغلاية الكهربائية، بسبب سرعتها في تسخين المياه وسهولتها بدلًا من الغلاية التقليدية، وبالرغم من ذلك إلا أنها تسبب العديد من الأضرار عند غلي الماء بها مرتين.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "الخليج 365"، أضرار غلي الماء مرتين، كما أوضح موقعا " todayifoundout" و" thoughtco".

يؤدي تكرار غلي الماء مرتين إلى تغيّر التركيب الكيميائي للماء، بالإضافة إلى أن المواد الموجود بها تتحول لمواد كيميائية ضارة، وتختلف طبيعة الماء تماما، وبالتالي، فأنت في الواقع تركز على العديد من المواد الكيميائية الضارة بدلا من التخلص منها.

وهذه التغيرات الكيميائية لها أثار ضارة على صحتك، حيث إن الأملاح التي تتواجد بكمية في الماء مثل أملاح الكالسيوم، يؤدي تركيزها إلى التأثير سلبا على الكلى، ما يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى وحصوات المرارة، بالإضافة إلى التهاب المفاصل وتصلب الشرايين.

وأيضا تتحول النترات إلى نيتروزامين ما يزيد بشكل كبير من فرص إصابتك بالسرطان، وبالتالي يصبح الزرنيخ أكثر وفرة في المياه المعاد تسخينها، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب واضطرابات النمو لدي الأطفال بجانب المشاكل العصبية، بالإضافة إلى تسمم الزرنيخ.

وتوجد مادة الفلوريدا بشكل طبيعي في المياه، وعند غلي المياه يؤدي ذلك إلى تغير في الفلوريدا، ما ينتج عنه مشاكل في النمو العصبي المعرفي لدى الأطفال الصغار.

لذلك من الأفضل، تغيير الماء بعد كل مرة في الغلاية، ويجب الاكتفاء بغلي الماء مرة واحدة فقط، لذلك يجب وضع كمية من الماء على حسب الاحتياج.