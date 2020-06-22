استشاري مناعة يفسر سبب تكرار المسحة الإيجابية لبعض مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد أن اقتصر استقبال المستشفيات على الحالات الحرجة من مصابي كورونا فقط، أصبح يدور سؤال حول أسباب تعافي بعض المرضى سريعا مثل "الحاجة حبيبة"، والتي تبلغ من العمر 90 عاما، في مقابل تباطؤ بعض الحالات مثل الفنانة رجاء الجداوي التي جاءت نتيجة مسحتها سلبية للمرة الثالثة

الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، يوضح أن سبب تعافي الأشخاص سريعا وتباطؤ البعض غير معروف وما زال تحت الدراسة والبحث، ولكن من بين أسباب تأخر التعافي أن المريض قد يكون شُفي ولكن ما زال بقايا الفيروس في الحلق إلا أنه غير معدِ، لذلك تستغرق المسحة وقت للتحول من الإيجابي لسلبي.

وأكد استشاري الحساسية لـ"الخليج 365"، أنه يمكن أن يتعافى المريض وما زالت مسحته إيجابية، شرط ألا يظهر عليه أي أعراض كالسخونية وارتفاع درجة الحرارة أو ضيق التنفس والكحة الشديدة.

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ولفت الحداد، إلى أنه عند تكرار ايجابية المسحة للمريض ولا زال ظهور الأعراض لديه، هذا يعني أنه ما زال مصابا وحامل لكورونا، وما زال الفيروس نشط.

وأشار إلى أنه عند وجود الأعراض على المريض لا يتم خروجه من المستشفى حتى إذا ظهرت نتيجة المسحة الخاصة به سلبية، وعند اختفاء الأعراض لديه كارتفاع شديد في درجة الحرارة وضيق التنفس يمكنه الخروج.

ولفت إلى أن المسحة الثانية لمريض كورونا، أصبحت غير ضرورية في حالة عدم وجود أعراض، موضحًا أن مريض كورونا بعد التأكد من تعافيه، لا يلزم عليه تناول الأدوية، لأنه يعتبر شخص متعافِ ويمكنه التعامل بشكل طبيعي، ولكنه يمكنه تناول العناصر الغذائية المهمة كفيتامينات "سي" و "د" و"أ" والزنك والمغنسيوم، لتقوية الجهاز المناعي لديه.

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