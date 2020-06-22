عزومات وخروج وفسيخ قبل الوفاة.. هل يواجه نجل ماما سناء عقوبة الإهمال؟

علاقات و مجتمع

عزومات في شهر رمضان الفضيل من اليوم الأول، وخروجات وتنزهات بالشوارع، وتناول أكلات مملحة وسط تجمعات رغم منعها، هكذا قضت اليوتيوبر الراحلة "ماما سناء" أيامها الأخيرة، رفقة ابنها "حمو" الذي لم ينظر لحالة الطوارئ التي تمر بها البلاد، وتداعيات الحجر المنزلي والحظر للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

فبدلا من أن يلتزم بها الحجر المنزلي لتفادي العدوى، شارك "حمو" بالعديد من المقاطع بصحبة والدته الراحلة، التي أظهرت كسره لقيود الحجر والنزول والتنزه بالشوارع بل والتواجد وسط التجمعات.

ومؤخرا، استطاعت "ماما سناء" تصدر محركات البحث من جديد، خاصة عقب إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بالإهمال في واقعة وفاة ماما سناء والمعروفة بـ"أشهر يوتيوبر".

وذلك بعدما نشر "حمو" نجل الراحلة "ماما سناء"، مقطع فيديو مدته 20 دقيقة عبر حسابه على "فيس بوك"، تحدث خلاله عن الإهمال الذي تعرضت له والدته، والتي رفضت استقبالها، بحسب حديثه، ما أدى لتدهور حالتها ووفاتها نتيجة تعرضها لضيق تنفس شديد.

Advertisements

وعلى الرغم من حالة التضامن الكبيرة مع الراحلة، والمطالبة بعودة حقها، تسأل البعض عن موقف نجلها، المتسبب في كسرها حاجز الحجر، وتجمعاته الأخيرة بها مع العديد من الأشخاص، رغم خطورة الأمر، متسائلين عن مدى معاقبته عن الإهمال بوالدته وعدم وعيه الكافي بالأمر في سبيل تصوير الفيديوهات.

هل يواجه نجل ماما سناء عقوبة الإهمال؟

من جانبه، أكد أحمد ياسين علي المحامي، بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن نجل السيدة لا يمكن عقوبته حتى وإن تسبب في مرضها بحسب ما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي. قائلا: خلال حديثه لـ"هن": "مفيش قصد جنائي بضررها، هو بس استغلها لتصوير فيديوهات بدون ما يراعي خطورة الموقف أو احتمالية تعبها، لكن ذَطالما مفيش قصد جنائي مفيش عفَعقوبة".

وكان "حمو"، نجل الراحلة ذكر لـ"هن"، أنه عرف بأمر إحالة الأطباء للتحقيق من خلال اتصال تلقاه من أحد المسؤولين بمحافظة البحيرة: "أنا عرفت الموضوع بالصدفة.. زي أي حد.. المحافظ اتحرك على طول".

وأفصح "حمو" عن تفاصيل المكالمة، والتي تضمنت وعدًا من محافظ البحيرة بعودة حق والدته: "قالولي حق والدتك هيرجع، وإحنا واقفين في ضهرك.. واللي انت حكيته في الفيديو هنحقق فيه".

وتابع نجل "ماما سناء"، بأنه ينتظر استدعائه في النيابة العامة للإدلاء بأقواله في واقعة الإهمال الذي تعرضت له والدته: "أنا مستني إنهم يستدعوني في النيابة عشان أقول أقوالي.. وأنا هكمل في القضية ومش هسيب حق والدتي".