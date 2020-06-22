لايف ستايل
اعتادت الفنانة الشابة، ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها عادة بأبرز إطلالتها، وتفاصيلها بين الحين والآخر.
ونشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، اليوم، صورتين ظهرت من خلالهما بشعر قصير للغاية، يشبه تسريحات شعر الرجال.
واعتمدت الفنانة على سترة "كت" منقوشة مع إطلالة وجه طبيعية دون مكياج.
جدير بالذكر أن الفنانة نشرت صورة جديدة، مؤخرا أظهرت من خلالها تاتو جديد رسمته على يديها، ويحمل عبارة: "أنقى الناس أحسنهم ظنا بالناس".
وظهرت يد ياسمين رئيس، بجانب يد أخرى رسمت نفس التاتو، ويبدو أنها لزوجها المخرج هادي الباجوري.
كانت هذه تفاصيل خبر بدون مكياج.. ياسمين رئيس تفاجئ متابعيها بتسريحة شعر "رجالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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