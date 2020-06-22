حقيقة زواج العندليب والسندريلا.. شقيقة سعاد حسني تؤكد وعائلة حليم تنفي

علاقات و مجتمع

مع حلول ذكرى وفاتها وعيد ميلاده، تجدد الجدل حول علاقة السندريلا سعاد حسني بالعندليب عبدالحليم حافظ وزواجهما الذي لم يستمر طويلا، في ظل تأكيد محمد شبانة، ابن شقيق عبدالحليم حافظ، على عدم ارتباطهما رسميا، لترد جيجي حسني، شقيقة "السندريلا"، على ذلك الأمر لحسم البلبلة المثارة.

وقالت "جيجي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن شقيقتها تزوجت بالفعل من "العندليب"، عقب قصة حب كبيرة بين النجمين، متابعة: "هو كان بيغير عليها جدا.. في ظل فرق السن اللي بينهم، وإنها كانت أصغر منه".

واستنكرت شقيقة سعاد حسني، إنكار بعض الإعلاميين المقربين من الفنانة والمطرب لقصة زواجهما، عقب إعلان الثنائي ذلك الأمر للمقربين.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد عصام حسني، الطبيب الخاص للفنانة الراحلة سعاد حسني، المتخصص في التخدير وعلاج الأورام، زواجها من الفنان الراحل، خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامجه "آخر الأسبوع"، المُذاع عبر "صدى البلد"، مردفا: "حكت لي العديد من الأشياء عن حياتها الخاصة، وأكدت لي خبر زواجها من العندليب، ووضحت لي سبب عدم إعلان الزواج".

"شبانة" ينفي زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ

في المقابل، تحدث محمد شبانة، ابن شقيق عبدالحليم حافظ، عن علاقته "العندليب" بسعاد حسني، نافيا لـ"الوطن"، زواجهما.

وأوضح "شبانة"، أن هناك إثباتا سيطرحه قريبا في كل مكان وهو تسجيلات بصوت عبدالحليم حافظ يقول فيه إنه لم يتزوج سعاد حسني، وتابع: "كنت ساكت كل هذه المدة لأن الموضوع به خصوصية ولكن بعد أن ظهر عدد كبير في الإعلام يؤكدون زواجهما مثل الإعلامي مفيد فوزي، فهنا قررنا نحن عائلة وورثة عبد الحليم أن نظهر هذه التسجيلات".

وأردف، أن التسجيلات كانت على شريط كاسيت وسافرت اليونان أواخر العام الماضي لضبط الصوت وحتى لا يتم سرقتها أو تسريبها هنا قبل أن تجهيزها.

ويواصل شبانة، قائلا: إن هذه التسجيلات يحكي فيها حليم علاقته بسعاد حسني ولماذا لم يتزوجها.