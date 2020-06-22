أصالة تنشر صورة نادرة لوالدها: لا يزيدني الفراق إلا شوقا

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وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى والدها، بمناسبة اليوم العالمي للأب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "نصري": "كل عام وأنت أغلى وأغلى ولايزيدني الفراق إلّا شوقاً.. كلّ عام وأنت صديقي الّذي يحيا بي.. هو ضميري وهو أصل عاطفتي"، مضيفة: "رحم الله أبي وكل من رحل من آباءكم.. وحفظ الأحياء ذخراً لأبناءهم وأمناً وأمان.. كلّ عام وكلّ آباء العالم بخير"، مرفقة صورة نادرة له مع التهنئة.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوز الـ34 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "رحمه الله يا أصالة"، و"أنتي مش شبه خالص، بس أنتي نسخة من مامتك"، و"رحم الله الأب العظيم الذي أنجب ذلك الصوت الجبلي الرائع".

الاحتفال بعيد الأب

يتم الاحتفال بعيد الأب فى أيام مختلفة فى جميع أنحاء العالم، ففى البلدان التى يعتنق أفرادها المذهب الكاثوليكى فإن الاحتفال بـ عيد الأب كان منذ القرون الوسطى فى الـ 19من مارس من كل عام حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار، وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس فى بعض البلدان، حيث أصبح تقليدا موروثا، وخصوصاً فى أمريكا اللاتينية.

فيما تبنت بلدان أخرى غير أمريكا اللاتينية موعد "عيد الأب"، في ثالث يوم أحد من يونيو من كل عام، وعلى رأس هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا حيث تم إنشاء واحدة من الاحتفالات الأولى للآباء فى عام 1912، بينما تحتفل به أستراليا فى أول يوم أحد من شهر سبتمبر، إلا أن الأشهر عالميا هو الاحتفال في ثالث أحد من يونيو.