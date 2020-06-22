أحدث صيحات موضة الثمانينات والتسعينات تعود في عام 2020 من الليدي ديانا

لندن - لايف ستايل
الليدي ديانا Lady Diana كانت ومازالت تعتبر أحد أشهر أيقونات الموضة والى اليوم كثيرات من النساء والعديد من دور الأزياء العالمية يستوحون منها أفكار الأزياء العصرية، حيث أنها كانت سابقة لأنوانها فيما يتعلق بالموضة والكثير من اطلالاتها مازالت تبدو غاية في العصرية حتى في وقتنا الحالي واليوم جمعنا لك احدث صيحات موضة الثمانينات التي عادت في عام 2020 والتي استوحيت من الليدي ديانا.
تنسيق القميص الأبيض مع الجينز:
هذا الموضة تعتبر من الأساسيات والكلاسيكيات لكن الليدي ديانا اعتمدتها بطريقة مميزة حتى أصبح هذا الستايل جزء أسلوبها الخاص والى اليوم مازالت موضة تنسيق القميص الأبيض من الجينز من الأكثر رواجاً.
الأكمام المنفوخة:
الأكمام المنفوخة أيضاً من صيحات الموضة الأبرز هذا الصيف والليدي ديانا كانت السباقة لاعتمادها على اعتبار أنها كانت رائجة جداً في الثمانينات.
الأقمشة المنقطة أو الـ polka dots:
شاهدنا الأقمشة المنقطة ضمن معظم مجموعات دور الأزياء العالمية لهذا الموسم والليدي ديانا كثيراً ما كانت تعتمد هذه الصيحة في اطلالاتها التي استوحت منها أيضاً كيت ميدلتون عدد من التنسيقات في مختلف المناسبات.
البليزر الاوفر سايز مع الجينز:
من التنسيقات العصرية التي اشتهرت بها الليدي ديانا هي البليزر الواسع مع الجينز وقد اتسمت هذه الصيحة بالعصرية والأناقة وقد شاهدنا عدد كبير من النساء والنجمات وقد اعتمدن اطلالات بهذا الأسلوب.
تنسيق اللونين الأحمر والبنفسجي:
على الرغم من أن هذين اللونين من الممكن أن يبدوان غريبان مع بعضهما البعض الّا أن الليدي ديانا كانت السباقة لاعتمادهما ومن ثم شاهدنا ميغان ماركل أيضاً وقد نسقت اطلالة مستوحاة من اطلالة ديانا في هذين اللونين.
الفساتين الاوف شولدرز:
في كل مرة كانت ترغب فيها الليدي ديانا في ابراز أنوثتها كانت تعتمد تصاميم الفساتين الاوف شولدرز ومازالت هذه الفساتين من الأكثر رواجاً في صيف 2020.احدث صيحات موضة الثمانينات تعود في عام 2020 بأسلوب الليدي ديانا Lady Diana شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار التي تجمع بين الأناقة والعصرية.
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