تعرفي على أجمل إطلالات نيللي كريم بـ"الأسود" واستوحي منها ما يُناسبك

نيللي كريم واحدة من أكثر النجمات تميزاً في الوطن العربي، حيث ومنذ أن دخلت عالم الفن ونحن نراها في أعمال ابداعية مميزة، كما وأنها رسمت لنفسها خطاَ خاصاً في مختلف المجالات على صعيد التمثيل والفن والموضة أيضاً، فهي تتمتع بأسلوب مختلف يجمع بين النمط الدرامتيكي والنمط الأنثوي الجريء، واليوم جمعنا اجمل اطلالات نيللي كريم باللون الأسود لتستوحي منها ما يناسبك.

لا يخفى على أحد أن الأسود هو من الألوان المفضلة بالنسبة لنيللي كريم حيث أننا نراها في مختلف المناسبات الكاجوال منها والرسمية تعتمد هذا اللون بأساليب كما ذكرنا تجمع بين النمط الدراماتيكي والنمط الأنثوي الجذاب والجريء، وقد تحول الأسود الى جزء من هويتها في الموضة ومن أسلوبها في اعتماد تصاميم الأزياء.

والمميز في الأمر أنها تعتمده بطريقة بعيدة عن الملل أو عن التكرار، فأحياناً نراها في تنسيق مؤلف من بنطلون وسترة ذات طابع شبابي، وأحياناً تختار جمبسوت بتصميم عصري وأحياناً تعتمد فستان سهرة ناعم بقصة منسدلة وأحياناً أخرى تتألق في تصميم فستان فاخرة على السجادة الحمراء.

وهي حريصة دائماً على تنسيق اكسسوارات مميزة مع اطلالاتها بالأسود لتكسر بها رتابة هذا اللون ولتضفي لمسات مبتكرة، وعموماً ما تعتمد المجوهرات الذهبية أو تلك ذات الطابع الشرقي.

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