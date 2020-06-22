ابنة أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد الأب برسالة لجدها: أحبك جدا وأتمنى معانقتك

علاقات و مجتمع

ربما حالة التوتر التي تشهدها علاقة الفنان أحمد الفيشاوي، وابنته "لينا"، جعلتها تتجاهل الاحتفال به في يوم الأب العالمي، بل وتعمدها توجيه رسالة لجدها الراحل فاروق الفيشاوي فقط.

وشاركت "لينا" عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة للفنان الراحل، متضمنة رسالة: "عيد أب سعيد يا جدو.. أنا أحبك جدا، وأتمنى معانقتك لأخبرك كم اشتقت إليك كثيرا".

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جدير بالذكر أن "لينا" شاركت مؤخرا بصورة مع طفل صغير، ادعت أنه شقيقها، قائلة: "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي.. أنا سعيدة جدًا لأنني وجدته في حياتي ونصنع ذكريات معًا.. أحبك كثيرًا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبًا".

وفي السياق ذاته، كشف شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، عن تلقيه مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، والتي ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى "تيتوس"، وأنه يبلغ من العمر 9 أعوام.

وتابع "سعيد" في تصريحه لـ"هن"، بأنه طلب من السيدة الألمانية تحرير توكيل الخاص وإعطائه المستندات اللازمة، وذكر المحامي بأن "ولمان" ولينا الفيشاوي على تواصل معًا، منذ قرابة العام: "السيدة الألمانية دورت عليهم وسألت عليا.. وأنا منتظر المستندات اللي هتبعتها".