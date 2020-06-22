دينا الشربيني توجه رسالة لوالدها: عمودي الفقري وحبي الأول

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد الأب، من خلال نشر صورة لوالدها في مرحلة الشباب.

وأرفقت دينا تعليقًا على الصورة متغزلة في والدها، باللغة الإنجليزية، قائلةً: "عيد أب سعيد على كل شيء، عمودي الفقري وحبي الأول.. أعز صديق لي، شكرا لدعمك لي دائما".

وتابعت الفنانة، "لقد أعطيتني أعظم هدية يمكن لأي شخص أن يقدمها لشخص آخر، كنت تؤمن بي، لا شيء يجعلني أشعر بأنني أقوى من معرفة أن لدي أبي هو ظهري أحبك يا أبي".

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الاحتفال بعيد الأب

يتم الاحتفال بـ عيد الأب فى أيام مختلفة فى جميع أنحاء العالم، ففى البلدان التى يعتنق أفرادها المذهب الكاثوليكى فإن الاحتفال بـ عيد الأب كان منذ القرون الوسطى فى الـ 19 من مارس من كل عام حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار، وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، حيث أصبح تقليدا موروثا، وخصوصاً في أمريكا اللاتينية.

فيما تبنت بلدان أخرى غير أمريكا اللاتينية موعد "عيد الأب"، في ثالث يوم أحد من يونيو من كل عام، وعلى رأس هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، حيث تم إنشاء واحدة من الاحتفالات الأولى للآباء في عام 1912، بينما تحتفل به أستراليا فى أول يوم أحد من سبتمبر، إلا أن الأشهر عالميا هو الاحتفال في ثالث أحد من يونيو.