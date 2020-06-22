فيديو.. مها أسامة بعد عرض نفسها للزواج: صحابي بعدوا عني لما اتجوزوا

علاقات و مجتمع

تعتبر مها أسامة، الفتاة التي عرضت نفسها للزواج، خلال الأيام الماضية حينما خرجت في مقطع فيديو مصور تتحدث عن مواصفات الشريك المستقبلي، والذي أثار ضجة كبيرة بين الرواد وما جعلها تتصدر محركات البحث"جوجل"، من المناصرات للمرأة والمدافعات عن حقوقها بشدة، دون الخوف من العواقب التي ربما تطرأ عليها عقب أحاديثها وتصريحاتها، فقد تطرقت للحديث عن أزمة العنصرية ضد الفتيات اللاتي تأخرن عن الزواج.

في مقطع فيديو مصور لا تتعد مدته 8 دقائق و16 ثانية، شاركته مها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، انتقدت السلوكيات الناتجة عن تأخر الفتاة عن الزواج من قبل المحيطين بها ومن قبل المجتمع، من واقع تجارب شخصية لها، قائلةً" أنا هتكلم عن موضوع بيضايقني وبيمسني أنا شخصيًا واتعرضت ليه قبل كدة، وهو العنصرية والتنمر على البنات اللي اتأخروا في الزواج، كان عندي صحاب كتير جدًا كنا بنخرج وبنتكلم في تفاصيلنا، ولكن بعدوا عني لما اتجوزوا بدون أي مببرات".

وتابعت الفتاة الثلاثينية خلال مقطع الفيديو، قائلةً: "التنمر بالفتاة اللي تأخرت عن الزواج بيتعب نفسيًا والناس بتنبذها وبتشوف فيها حاجة غلط".

ووجهت رسالة للفتيات المتزوجات بصفة عامة قائلةً: " لما تقرري تبعدي عن بنت مش متزوجة بتبقي شايفة الموضوع إزاي، إنها ناقصها حاجة ومينفعش تبقى صاحبتك ومتعزميهاش في بيتك، خايفة على زوجك أو معندكيش ثقة في نفسك، مش لاقية تفسير غير إنه مرض عميق".

facebook

وعن نظرة المجتمع للفتاة غير المتزوجة، قالت" المجتمع بيفرض عليها قيود زي إنها تتنازل وتاخد واحد متجوز أو أكبر منها في السن، وبيرجعوا يلوموا على اختيارها بعد كدة لو حصل وانفصلت".

ووجهت رسالة للفتيات غير المتزوجات، قائلةً"عايزة أقول لأي بنت اتأخرت في الزواج ده نصيب وهو اختبار علشان تكوني قوية، ومش كل البنات كدة أنا بس اللي متوفقتش في صحابي".

من هي مها أسامة؟

1- مها أسامة، من محافظة القاهرة، وتبلغ من العمر 32 عامًا.

Advertisements

2- تخرجت في كلية ادارة اعمال بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التجارة، جامعة عين شمس، خلال عام 2009.

3- اعتادت على الخروج في مقاطع فيديو مصورة عبر حسابها، لتتحدث عن أمور الحياة المختلفة.

4- ظهرت في مقطع فيديو مصور تعرض نفسها للزواج، وأرجعت السبب للأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا المستجد.

5- تلقت الكثير من عروض الزواج من الشباب، حيث أجمع أغلبهم على استيفائهم الشروط والمواصفات التي حددتها.

6- تعتبر نفسها مثيرة للجدل، بحسب المعلومات الشخصية المدونة على حسابها.

7- أعلنت عقب خروجها في مقطع الفيديو خسارتها عملها.

8- يبلغ عدد متابعيها عبر حسابها ما يقرب من مليون شخص.

9- انتقدت محتوى منصة "تيك توك"، والفتيات اللاتي يظهرن خلاله.