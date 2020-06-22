لايف ستايل
انضمت بثينة ابنة الفنان الكبير علي الحجار، للعرائس اللائي احتفلن بزفافهن وعقد قرانهن خلال أزمة كورونا.
واحتفل الفنان، أمس بعقد قران ابنته، في حفل صغير اعتمد على وجود الأسرتين فقط في المنزل.
إطلالة العروس
وتخلت ابنة الفنان، عن الإطلالة واللون التقليدي، فظهرت بجمبسوت سوداء، متخلية عن اللون الأبيض المعتاد، أو ارتداء الفساتين، حيث جاءت بموديل "كب"، أو نقوشات وتطريزات.
كما حرصت على الظهور بكعب فاتح اللون، مع تسريحة انسيابية وبسيطة، وتخلت العروس عن المكياج تماما خلال الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر بفستان أسود ودون مكياج.. إطلالة ابنة علي الحجار في عقد قرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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