مدونة موضة توضح أبرز الألوان المسيطرة على تصميمات 2020

لايف ستايل

تأخذ الموضة والأزياء حيزا كبيرا في أذهان الناس، حيث تعتبر الموضة عالم تطور على مدار السنين لتصبح واحدة من أهم التيارات في عالمنا، حسب تقرير ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم".

وقالت مدونة الموضة إيمان رشاد، خلال التقرير، إنه منذ عدة سنوات ظهر مصطلح مدونة الموضة، مع الوقت أصبحت مجموعة منهن يتصدرن المشهد ليتحولن إلى نجمات، لديهن القدرة على التأثير، ويمتلكن الأدوات لوضع معايير إطلالة الفتاة العربية وتغيير فكرها.

Advertisements

وأضافت رشاد، أن ما دفعها لأن تكون لها مدونة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، حبها للتنسيق الملابس هو ما حفزها للدخول لعالم الموضة، قد بدأت كعارضة ازياء للملابس المحتشمة ومنها إلى مشاركة الأزياء اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن من الأساسيات في خزانة أي سيدة القميص الأبيض بأزرار فهو يمكن أن ينسق بأكثر من طريقة في جميع الأوقات والمناسبات مع بعض التغييرات فهو لا غنى عنه، الجاكيت الجينز من الأساسيات أيضا خصوصا المرأة العاملة فهو يواكب الموضة دائما.

وتابعت: "ومن الاكسسورات التي تضفي لمسات من التجدد على إطلالتنا هو الحزام الجلد العريض فهو يساعد على تحديد الخصر وإظهار الإطلالة بشكل مميز، ألوان الصيف 2020 ألوان مبهجة وليس من الصعب ارتداء ملابس بمثل هذه الالوان، الأحمر والأخضر واللافندر بدرجاتهم والأزرق الكلاسيكي الصريح فهذه الألوان تسيطر على تصميمات 2020".