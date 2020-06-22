مع استمرار كورونا.. نصائح للتعامل مع حروق الجلد بسبب الكلور

صحة

مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عادت السيدات من جديد لاستخدام الكلور كمادة مطهرة للأسطح والأرضيات، بل لتطهير الأيادي أيضا، مما قد يصل بهم الحال لحدوث مشاكل بالجلد كالشعور بالحكة أو ظهور احمرار مع حروق الجلد في بعض الأحيان.

وأوضحت الدكتورة داليا شهاب، استشاري الأمراض الجلدية، أن الكلور مادة مطهرة، ولكن للأرضيات والأسطح وليست للجلد، لما يسببه من ضرر على صحة الإنسان وضيق في التنفس.

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وأَضافت في تصريحات لـ"هُن": "أن الأمر قد يصل لحروق بالغة بالجلد".

كيفية التعامل مع حروق الكلور

وقدمت الدكتورة داليا شهاب، عدة نصائح للتعامل مع حروق الكلور، التي جاءت على النحو التالي:

وضع المنطقة المصابة تحت الماء الجاري.

استخدام كريم ملطف على المنطقة المصابة.

عدم استخدام الثلج نهائيًا حتى لا يزيد من الحرق.

وأكدت استشاري الأمراض الجلدية، في النهاية، أن الوسيلة الصحيحة لتطهير الأيدي هو غسلها بشكل مستمر بالماء والصابون.

وحذرت الدكتورة داليا من خلط الكلور مع الخل، مؤكدة أن تلك المكونات تتفاعل مع بعضها البعض منتجة مواد ضارة بالصحة والتنفس بشكل أخطر من كورونا.