إليك ما يحدث لبشرتك عند استخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

حذرت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر من استخدام مستحضرات التجميل بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها؛ حيث يؤدي ذلك إلى تهيج البشرة وظهور شوائب بها وحدوث طفح جلدي والتهابات واستجابات تحسسية.

وأوضحت هوبر أن مستحضرات التجميل قد تفسد قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها؛ حيث قد تصل البكتيريا والجراثيم إليها أثناء الاستخدام اليومي، ما يؤدي إلى تسريع وتيرة عملية التحلل، ومن ثم تعرضها للتلف قبل أوانها.

ويمكن الاستدلال على تلف مستحضرات التجميل من خلال بعض العلامات مثل تغير الرائحة وجفاف الحواف والميل إلى اللون الأصفر أو الصورة السائلة. حينئذ يجب التخلص من المستحضرات واستبدالها بأخرى جديدة.