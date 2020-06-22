الفصل من العمل.. مها أسامة تلقى مصير فتاة "أون ذا رن" بعد عرض نفسها للزواج

علاقات و مجتمع

كلاهما طالبت بحقوقهن عبر إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إحداهن طلبت اقتصاص حقها من متحرش، وأخرى طلبت الزواج عبر مقطع "فيديو"، إلا أن النتيجة كانت واحدة في النهاية، وهي فصلهما من العمل.

ومؤخرًا، لاقت إحدى الفتيات، تدعي مها أسامة انقسامًا كبيرًا من مؤيدينها ومنتقديها، عقب عرض نفسها للزواج عبر "فيسبوك".

الفتاة البالغة من العمر 32 عامًا، ظهرت في مقطع فيديو مصور مدته دقيقتان و50 ثانية، تعرض نفسها للزواج عبر موقع "فيسبوك"، قائلة: "مساء الخير يا جماعة عاملين إيه، الفيديو ده هيجيبلي مشاكل كتيرة أوي أنا عارفة، بس أنا مش فارق معايا علشان مش بعمل حاجة غلط".

وتابعت الفتاة الثلاثينية حديثها خلال مقطع الفيديو المصور، مضيفة: "إحنا طبعًا شايفين الظروف اللي إحنا فيها البلد عاملة إزاي، ومفيش كافيهات ولا جيم ولا أي حاجة، والدولة شايفة إن هو ده الصح علشان تحافظ على صحتنا، أنا شايفه إن طبيعي دلوقتي كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح".

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facebook

وتابعت مها خلال الفيديو: "أنا مش عارفة أبتدي إزاي، لازم يكون فيه مقدمة علشان الناس متستغربش، أنا اسمي مها أسامة، عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للزواج على فيسبوك، وعارفة إن ده قرار مش سهل وهيجبلي مشاكل كتير، بس أنا قد القرار ده ودرسته كويس أوي، وأتحمل الحلو والوحش".

وعن مواصفات الرجل التي ترغب الزواج منه قالت: "أنا مش عايزه حاجات كتير في الشخص اللي هرتبط بيه غير إنه يكون جد، وفعلًا عايز يتجوز ومحترم".

لم تمر ساعات على الفيديو، إلا وأعلنت الفتاة أنها خسرت وظيفتها، حيث دونت في منشور جديد، عبر حسابها على موقع"فيسبوك"، قائلةً: "خسرت شغلي.. بس إن شاء الله اللي جاي أحسن".

مها ليست الأولى.. سبقتها منة جبران

و"مها" ليست الوحيدة التي اتجهت لـ"فيسبوك" وانتهى بها المطاف إلى خسارة العمل، فسبقتها من قبل، وتحديدًا منذ عامين، "منة جبران" صاحبة واقعة تحرش "أون ذا رن"، والتي دونت القصة في مقطع فيديو، تسبب لها في كثير من الانتقادات، كان آخرها خسارة عملها.

حيث قالت منة جبران، حينها خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المؤسسة التي تعمل بها فصلتها عن العمل، وأن قيادات أرسلوا لها بريدًا إلكترونيًا يخبرونها فيه أن سبب فصلها عن العمل انقطاعها عن العمل يومين متواصلين دون إخطار، ما يعتبر "تلكيكة إدارية"، مشيرة إلى أنها متأكدة أن هذا ليس السبب الحقيقي، لكونه غير منطقي.