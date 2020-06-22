بين القبول والرفض.. انقسام الشباب والفتيات عن فيديو فتاة عرضت نفسها للزواج

علاقات و مجتمع

ربما غريب على مجتمعاتنا الشرقية والعربية أن تتقدم فتاة بطلب يد الشاب للزواج أو الاعتراف بحبها له، فالمألوف أن يطلب الرجل يد المرأة التي يرى أنها مستقيمة الخلق وتمتلك الحياء وتناسبه بأن تكون أماً لأولاده، لتخرج عن العُرف فتاة مصرية تدعى "مها أسامة"، تبلغ من العمر 32 عامًا، في مقطع فيديو مصور تعرض نفسها للزواج، وهو الأمر الذي لاقى صدى كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انقسم الرواد في آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيدين ومعارضين للفكرة فالانقسام لم يكن بين الشباب والفتيات فقط بل بين الفتيات وبعضهن على حد الخصوص، ويُقدم هُن خلال السطور التالية، شتى التعليقات التي دونها الرواد.

خطوة لكسر الحواجز بشجاعة وأدب.. أتمنى نجاح التجربة

اتفقت إحدى الرواد على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، تدعى روان.م، مع القضية التي أثارتها الفتاة الثلاثينية، في خطوة جديدة لكسر الحواجز والخطوط الحمراء بشجاعة وأدب دون خدش لحياءها كفتاة، معلنةً تضامنًا معها ولوجهة نظرها، قائلةً"عزيزتي مها..أحييكي على رغبتك في الحياة وعلى خروجك من الوعاء اللي وضعك فيه المجتمع بسبب نوعك الاجتماعي".

وتابعت قائلةً "اتمنى تجربتك تنجح وتقابلي ابن الحلال وتتجوزوا واتمنى تفتحي الباب لكل بنت انها تبدأ الخطوة وتكون جريئة زيك وتطلب الشاب اللي يعجبها للزواج، وفي كل الاحوال شكرًا عزيزتي مها".

نور: مها معملتش حاجة غلط وبتطلب الحلال

اختلقت نور.س، صاحبة الـ27 عامًا، للفتاة الثلاثينية، الأعذار، رافضة الهجوم وسيل الانتقادات التي وجهت لها والنظرة الغير سوية لها، "ماحدش أعلم بحد غير ربنا يمكن ماعندهاش سكن ولا مأوى فبتطلب الحلال أحسن ما تمشى في طريق غلط ربنا يوفقها ويكون بعونها".

أميرة عن تجربة مها: مخلقتش أعذار للانحراف ولا قالت بعاني من ضغوط

دافعت أميرة.م، ابنة محافظة المنوفية، صاحبة الـ29 عامًا، عن التجربة التي طرحتها مها، قائلةً "عملت اللي غيرها كتير معملوش، طلبت الحلال، طلبت شرع ربنا ولا باعت نفسها بالرخيص، ولا طلعت لنفسها أعذار عشان تغضب ربنا، ولا قالت أصلي ظروفي ونفسيتي وعصت ربنا، ولا شذت وقالت أصلي مريضة نفسيا وبعاني من ضغوط".

وطالبت بتعديل مصطلح عرضت نفسها للزواج، لاستبداله بالبحث عن زوج تقي، مضيفةً "زوج صالح يساعدها على مشقة الأيام والحياة القاسية اللي بنمر بيها، لأن ربنا لما خلقنا خلقنا عون وسند لبعض، الراجل قوة وأمان والست طمأنينة وحنية ومودة ورحمة..وربنا يرزقك الزوج الصالح يابنتي ويغنيكي من فضله".

أحمد يدعم تجربة مها: مستحيل هترضي جميع الأطراف واختاري راجل بجد

لم ينظر أحمد.ع، صاحب الـ25 عامًا، من محافظة الدقهلية، لها نظرة سيئة بل دعمها متنبيًا وجهة نظرها، قائلًَا"أنا معاكى وبدعمك علشان انتى طلبتى كده قدام الناس كلها".

وتابعت خلال حديثه، "مستحيل هترضى جميع الأطراف علشان كل واحد بيشوف الموضوع بمنظوره هو أو هي ربنا يكرمك و يرزقك بحد ابن حلال بجد وميكونش داخل يلعب أو يتمنظر علشان الشو وكدة".

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وطالبها خلال حديثها، بتحري الدقة في الاختيار، "دققى فى اختيارك بجد.. وده قرار شجاع منك.. ربنا معاكي".

إيمان ترفض تجربة مها: بتاجر بنفسها على الملأ

كان لإيمان.أ، صاحبة الـ24 عامًا، وجهة نظر مختلفة إذ رفضت ما قامت به مها وعرض نفسها للزواج، قائلةً"لما واحدة بتعرض نفسها للزواج بيكون لشخص واحد ارتضته دينا وخلقًا وبتعرض عليه هو، لكن مش عارضه على أمة لا إله إلا الله على الملأ كدة، ايا كانت ظروفها ده اقل ما يقال عليه انه متاجرة بنفسها".

طريقة مش سليمة.. والظروف مش هتحترمك

"للأسف طريقة مش سليمة مهما كانت الظروف مش هيحترمك ولا هتتفهمي صح"، عبارة انتقدت من خلالها رقية.ن، صاحبة الـ33 عامًا، تجربة مها التي تبنتها عبر حسابها على موقع"فيسبوك"، مشيرةً أنها ستفقد احترام زوجها فيما بعد وستنعدم الثقة بينهما وسيدخل الشك في علاقتهما.

سامح يرفض أفكارمها: كدة ضامنة اللي هيجيلك هيصونك

لم يدافع سامح.ر، صاحب الـ27 عامًا عن فكرة مها، مشيرًا لكونها لا تتناسب مع العادات والتقاليد، إذ قال"أنا ضد الفكرة تماماً هي صحيح معملتش حاجة حرام بس مش عاداتنا نعمل كده يا حبيبتي خليكي في بيتك معززة مكرمة ونصيبك هيجيلك واللي مكتوبلك هتشوفيه وانتي مكبرتيش يعني اكبر منك وربنا بيرزقهم بالزواج والذرية الصالحة".

وتابع مستنكرًا، "يعني لما تعملي كده ضامنة اللي هيجيلك هيصونك وميفكركيش بالفيديو ده ولا الناس هترحمك من كلامهم وتعليقاتهم السخيفة".

قصة مها أسامة وعرض نفسها للزواج

وكانت ظهرت مها أسامة، في مقطع فيديو مصور مدته دقيقتان و50 ثانية، تعرض نفسها للزواج عبر موقع "فيسبوك"، قائلةً: "مساء الخير يا جماعة عاملين إيه، الفيديو ده هيجيبلي مشاكل كتيرة أوي أنا عارفة، بس أنا مش فارق معايا علشان مش بعمل حاجة غلط".

وتابعت الفتاة الثلاثينية حديثها خلال مقطع الفيديو المصور، مضيفة: "إحنا طبعًا شايفين الظروف اللي إحنا فيها البلد عاملة إزاي، ومفيش كافيهات ولا جيم ولا أي حاجة، والدولة شايفة إن هو ده الصح علشان تحافظ على صحتنا، أنا شايفه إن طبيعي دلوقتي كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح".

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وتابعت مها خلال الفيديو: "أنا مش عارفة أبتدي إزاي، لازم يكون فيه مقدمة علشان الناس متستغربش، أنا اسمي مها أسامة، عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للزواج على فيسبوك، وعارفة إن ده قرار مش سهل وهيجبلي مشاكل كتير، بس أنا قد القرار ده ودرسته كويس أوي، وأتحمل الحلو والوحش".

وعن مواصفات الرجل التي ترغب الزواج منه قالت: "أنا مش عايزة حاجات كتير في الشخص اللي هرتبط بيه غير إنه يكون جد، وفعلا عايز يتجوز ومحترم".

مها أسامة تتلقى عروضًا للزواج

عشرات من الرسائل والتعليقات التي أرسلها الشباب فور الانتهاء من مشاهدة مقطع الفيديو التي بثه الفتاة الثلاثينية، جميعم يطلبونها للزواج، وكان من ضمنهم رسالة شاب عبر الرسائل الخاصة بالصفحة الإلكترونية لموقع"هُن"، الذي نشر قصتها، قال خلالها "لو سمحتم ممكن بروفايل أو أي معلومات توصلني بالأنسة مها اللي طالبة حد محترم للزواج علشان مش عارف أوصلها ولكم جزيل الشكر".