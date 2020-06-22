فيديو.. "الألم قد يمنحك شيئا عظيما".. بطلة أمريكية توجه رسالة إنسانية للعالم من مصر

لايف ستايل

"الطريقة الوحيدة التي يمكن لهذه اللعبة أن تستمر في تحريكها هي أنها يجب أن تعني شيئًا أكثر، شاهدت الكثير من الناس تقلق بشأن البقاء على قيد الحياة ماذا لو كنت قادرًا على منحهم شيئًا لإثارة أحلامهم" كان هذا جزء من محتوى فيديو حماسي باللغة الإنجليزية مدته لا تتجاوز الثلاث دقائق قامت إتالي لوكس لاعبة كرة السلة الأمريكية بتصويره في مصر بعد أن جاءت في زيارة سريعة، من أجل عرض من النادي الأهلي ولكن أزمة كورونا حالت دون ذلك، ومع وقوف حركة الطيران أصبح إيتالي مقيمة في مصر حين فتح الخطوط مرة أخرى.

وأرادت إتالي التحدث عن نفسها عبر فيديو بتصوير مختلف وعصري ومميز فلجأت للمصور والمخرج محمد فوزي في حديثه لهن بأن بعد الاطلاع على أعماله اقترحت عليه كلماتها طالبة منه التقاط بعض من الصور وعمل فيديو مصور، وبدأ فوزي فورا بوضع الخطوط العريضة للعمل، و بتحديد أماكن التصوير والرؤية التي سيبدو عليها.

Advertisements

تم تحديد موقع التصوير بأحد الفنادق الشهيرة، وبعض اللقطات في الهرم، على مدار 3 أيام تصوير.

">

"لقد وعدت نفسي أنه بغض النظر عن المكان الذي أخذني فيه هذا العالم سيكون هناك وجودي" جملة حماسية موجهة للعالم من إتالي توضح فيها مدى إصرارها على تحقيق حلمها مهما كانت العقابات، معربة بأن الوحدة والألم والعرق والدم أي مؤثر مؤلم مرت به ليس إلا دافعا قويا لنجاح أي إنسان صاحب هدف، كما ارادت أتالي توصيل رسالة للإنسان بأن الصعاب ليست سوى طريق للأمل والتحدي.

الفيديو انتاج مصري 100% من شركة " The Rabbit Hole" موجه لجميع فئات المجتمع من اطفال وكبار، استعانت اتالي بالاستايليشت المصرية فرح عادل التي كانت لها بصمة في ظهور اطلالة اتالي بمصر، و "درون" مارو ثروت الذي اخذ اللقطات الطائرة.