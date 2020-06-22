فيديو.. مها أسامة توضح لـ"هن" أسباب عرض نفسها للزواج: الاكتئاب وكورونا

علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية، تردد اسم مها أسامة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما جعلها تتصدر محركات البحث "جوجل"، عقب خروجها في مقطع فيديو مصور لم تتعد مدته دقيقتين و50 ثانية، معلنة من خلاله عرض نفسها للزواج، وهو الأمر الذي قابله البعض بالقبول وآخرون بالرفض.

تواصل "هُن"، مع مها أسامة، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، وتخرجت في كلية التجارة بجامعة عين شمس، والتي خسرت عملها عقب الخروج في مقطع الفيديو، والتي روت من خلاله أسباب إقدامها على هذه التجربة، قائلةً "الاكتئاب وتفشي فيروس كورونا والحالة الاقتصادية كان الأسباب التي دفعتني لهذا الأمر".

وتابعت الفتاة الثلاثينية "إحنا طبعًا شايفين الظروف اللي إحنا فيها البلد عاملة إزاي، ومفيش كافيهات ولا جيم ولا أي حاجة، أنا شايفه إن طبيعي دلوقتي كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح".

وعن رد فعل أسرتها قالت "أنا معملتش حاجة غلط، كان في نقاش وتوصلنا لإني مسؤولة عن قراري".

وعن مواصفات الرجل التي ترغب الزواج منه قالت: "أنا مش عايزة حاجات كتير في الشخص اللي هرتبط بيه غير الجدية والالتزام والمسؤولية".

من هي مها أسامة؟

- مها أسامة، من محافظة القاهرة، وتبلغ من العمر 32 عامًا.

- تخرجت في كلية إدارة أعمال بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التجارة، جامعة عين شمس، خلال عام 2009.

- اعتادت على الخروج في مقاطع فيديو مصورة عبر حسابها، لتتحدث عن أمور الحياة المختلفة.

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- تلقت الكثير من عروض الزواج من الشباب، حيث أجمع أغلبهم على استيفائهم الشروط والمواصفات التي حددتها.

- تعتبر نفسها مثيرة للجدل، بحسب المعلومات الشخصية المدونة على حسابها.

- أعلنت عقب خروجها في مقطع الفيديو خسارتها عملها.

- يبلغ عدد متابعيها عبر حسابها ما يقرب من مليون شخص.

- انتقدت محتوى منصة "تيك توك"، والفتيات اللاتي يظهرن خلاله.

قصة مها أسامة وعرض نفسها للزواج

وظهرت مها أسامة، في مقطع فيديو مصور مدته دقيقتين و50 ثانية، تعرض نفسها للزواج عبر موقع "فيسبوك"، قائلةً: "مساء الخير يا جماعة عاملين إيه، الفيديو ده هيجيبلي مشاكل كتيرة أوي أنا عارفة، بس أنا مش فارق معايا علشان مش بعمل حاجة غلط".

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وتابعت مها خلال الفيديو: "أنا مش عارفة ابتدي إزاي، لازم يكون فيه مقدمة علشان الناس متستغربش، أنا اسمي مها أسامة، عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للزواج على فيسبوك، وعارفة إن ده قرار مش سهل وهيجبلي مشاكل كتير، بس أنا قد القرار ده ودرسته كويس أوي، وأتحمل الحلو والوحش".

مها أسامة تتلقى عروضًا للزواج

مئات من الرسائل والتعليقات التي أرسلها الشباب فور الانتهاء من مشاهدة مقطع الفيديو التي بثه الفتاة الثلاثينية، جميعم يطلبونها للزواج، وكان من ضمنهم رسالة شاب عبر الرسائل الخاصة بالصفحة الإلكترونية لموقع "هُن"، الذي نشر قصتها، قال خلالها "لو سمحتم ممكن بروفايل أو أي معلومات توصلني بالآنسة مها اللي طالبة حد محترم للزواج، علشان مش عارف أوصلها، ولكم جزيل الشكر".