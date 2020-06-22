طريقة عمل اللاتيه البارد 

كتب: هن - 06:05 ص | الإثنين 22 يونيو 2020

استغلي حرارة الصيف، وحضري اللاتيه البارد في الصباح، بدلا من المشروبات الساخنة، للاستفادة بالكافيين اللازم لبداية اليوم، ومذاقه اللذيذ. المقادير قهوة سريعة التحضير حليب كريم شانتيه Advertisements ماء مغلي سكر ثلج طريقة التحضير قومي بتذويب القهوة في الماء. اخفقي الحليب مع الكريمة والثلج والسكر. في أكواب التقديم، تسكب كميات متساوية من القهوة والحليب والكريمة المثلجة. زينيه بالكريمة ورشة قهوة.

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