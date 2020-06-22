كتب: هن - 05:27 ص | الإثنين 22 يونيو 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل دجاج مشوي بالتمر، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تقديمها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل دجاج مشوي بدبس التمر 1 دجاجة مفتوحة فراشة للتتبيلة 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم 2 ملعقة صغيرة سماق 2 ملعقة كبيرة زعتر بشر ليمون 1 ملعقة صغيرة ملح فلفل أسود للصوص ربع كوب دبس تمر Advertisements ربع كوب عصير ليمون 1 ملعقة كبيرة عسل أبيض 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون للتقديم كزبرة مفرومة حلقات ليمون أرز أبيض طريقة عمل دجاج مشوي بدبس التمر يخلط زيت الزيتون مع الثوم والسماق والزعتر وبشر الليمون والملح والفلفل يتبل الدجاج بهذه التتبيلة ثم تشوح على الجهتين في طاسة على النار ثم تغطى بورق زبدة وورق فويل وتترك على النار حتى تمام الطهي في هذه الأثناء تخلط جميع مكونات الصوص تقدم الدجاجة المشوية ساخنة مع الصوص

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