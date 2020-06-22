"أنا عامل حاجة غلط قدام ربنا".. القصة الكاملة لنجل هشام سليم بعد تحوله

علاقات و مجتمع

منذ إعلان الفنان هشام سليم أمر تحول نجله الجنسي، وتعديل مساره، وظلت حملات الدعم تسانده منذ شهرين، وتساند نجله أيضا، "بنتي نورة بقت نور" هكذا فجر الفنان المفاجأة في شهر رمضان الماضي، وظهر بصحبة نجله فيما بعد، متحدثا عن العقبات والتحديات التي قابلها حتى قرر تعديل المسار.

وأكد أنه ظل يعاني لسنوات من خلل هرموني وصل به في النهاية للخضوع لتلك العمليات.

وعلى الرغم من حديث الفنان، إلا وعاد نجله، مساء أمس، يفجر مفاجأة أخرى، مؤكدا أنه لم يعانِِ قط من الخلل الهرموني، قائلا: "أنا قدام ربنا عامل حاجة غلط".

وسرعان ما بدأ الدعم يتحول لاختلافات وانتقادات موجهة لنجل الفنان، عبر منصات "السوشيال ميديا".

ويرصد "هن" القصة الكاملة لنجل هشام سليم بعد تحوله..

هشام سليم.. بنتي بقى ابني

في رمضان الماضي، كشف الفنان هشام سليم، تفاصيل عن مراحل تحول ابنته نورا، إلى ذكر يحمل اسم نور، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على فضائية، قناة "القاهرة والناس"، تقديم المخرجة إيناس الدغيدي.

عرضت إيناس، صورة لابنة الفنان، وأشارت لكونها تعاني من خلل هرموني، ليجيب الآخر، "بنتي نور بقت ابني نور، بتتحول دلوقتي، من ساعة ما اتولدت وجسمها جسم ولد، وكان الشك يراودني، من أول ما مسكتها".

وتابع الفنان، "كنت على طول بشك في الحكاية دي، لغاية ما جت في يوم قالتلي أنا عايشة في جسم غير جسمي، وكانت عندها 18 سنة، ودلوقتي 26 سنة، وقولتلها المطلوب مني إيه".

وأشار الفنان خلال حديثه، "أنا عارف إنه يمر بمشاعر وحاجات ومخه بحاجات تعباه، إنه يلاقي نفسه ويقرر يعيش ازاي، وبما إني أنا أبوه فلازم أشوف هقدر أساعده إزاي، البطاقة بتاعته خلصت، والسجل المدني مش عارفين يسجلوها إيه".

دارت الكثير من المشكلات بين هشام وابنه، لكونه يخطأ في تسميته، "كنت بقوله انتي، وهو اضايق وده تسبب الخلاف، كان صعب عليا أمحي 18 سنة، حياتي مع بنتي، فحاولنا مساعدتها بعد التصالح".

نجل الفنان يظهر للمرة الأولى معه بعد التحول

ظهر الفنان هشام سليم، بصحبة نجله المتحول لأول مرة في برنامج "جعفر توك"، الذي يذاع عبر قناة "دويتشه فيله"، وذلك عقب إعلانه الأمر.

وبدت على "نور" علامات ذكورة واضحة، ذقن ثقيل، وعضلات، وارتدى تي شيرت من اللون الأبيض.

وقال هشام سليم، عن نجله في البرنامج: "ربنا مش طالب مننا إننا نحكم على حد، ربنا رحمته كبيرة أوي"، وأضاف: "محدش له الحق انه يحاسبني أو يحاسب ابني لمجرد انه شايف نفسه أحسن منه، ربنا اللي خالقنا وهو اللي يحاسبنا".

دعم من الفنانات على رأسهن يسرا "زوجة عمه"

بمجرد ظهور الفنان ونجله على هيئته الجديدة، وقررت العديد من الفنانات، وعلى رأسهن الفنانة يسرا، زوجة عمه، دعمه وبشدة، مؤكدة بأنها فخورة بشقيق زوجها "هشام" وموقفه القوي في قضية نجله نور.

وقالت يسرا عبر مداخلة لها ببرنامج "MBCTrending"، على فضائية "MBC4": "أنا فخورة بهشام وموقفه وفخورة بنور لأنه جرئ وبيعترف بالحالة اللي عاش بيها وبيقول بكل صدق وحرية".

واستكملت: "26 سنة شايل حمل من هذا النوع مش قليل فترة طويلة أنك تشيلي وتعرفي تعدي منه سوية ونور الحمدلله سوي جدا".

Advertisements

ومن جانبها حرصت "مايا دياب" على الإشادة بموقف الفنان، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت خلاله، "تحية وانحناء لصراحة وجرأة الممثل القدير هشام سليم، وهذا الكلام عن (ضناه) وهو ليس للتشجيع وعدم التشجيع على شيء ما، إنما لقناعته بعدم الاختباء وراء أصبعنا".

وغردت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "كل الحب والاحترام للممثل القدير هشام سليم، على جرأته بالاعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية، خاصة في مجتمع عربي لا يرحم".

نجل هشام سليم يقلب الموازين.. مكانش عندي خلل

قرر نور سليم، نجل الفنان هشام سليم، قلب الموازين مرة أخرى، حيث نشر عدة مقاطع فيديو عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي على "إنستجرام"، يعلن فيه عن كونه متحول جنسيا وليس "عابرا" مثلما ذكر مسبقا في تصريحات إعلامية على لسانه.

وبدأ "نور" حديثه، بالتأكيد على دعمه لسارة حجازي، التي توفيت منذ أيام، وأثارت جدلا واسعا حول الترحم عليها بسبب مثليتها الجنسية، قائلا: "أنا قلبي متقطع على مصر.. والإنسانية اللي مش موجودة فيها.. اللي راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي وملك الكاشف يبقى منافق".

وأكد نجل هشام سليم، أن العمليات التي أجراها ليصبح رجلا كانت تحولا جنسيا وليس عبورا كما زعم مسبقا، متابعا: "مكنش عندي خلل هرموني ولا "إنترسكس".. فأنا قدام ربنا اللي عملته ده غلط.. وأنتم ماشيين حبيبي يا نور.. وأعمل اللي تحبه".

وتابع حديثه، "أنا زيي زي سارة حجازي.. واللي مش راضي بيها مش راضي بيا.. ومش عايزة عندي"، مستنكرا الهجوم على الفتاة المثلية: "الجريمة بتاعتها إيه؟! أنها بتحب البنات.. أنتم مش ملايكة علشان تحكموا على الناس".

من هو نجل الفنان المتحول؟

درس في إنجلترا، وكان يعيش قبل التحول أغلب الأوقات مع والدها عكس شقيقاته "زين وقسمت".

يبلغ من العمر 26 عامًا.

قرر التحول جنسيًا في عمر 18 عامًا.

عاش فترة كبيرة من الاضطراب النفسي بسبب الخلل الهرموني، حتى صارح والدها انه" يعيش بجسد غير جسده".

لم يتعد على ياسمين عبد العزيز

في الواقعة الشهيرة التي وصلت للنيابات، بعدما تشاجرت ابنتا الفنان مع الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ أكثر من 4 سنوات بالساحل الشمالي، أكد الفنان حينها أن ابنته نورا، لم تتشاجر، ومن ثم تنازلت ياسمين عن المحضر وشاركت حينها بصورها مع ابنة الفنان "زين"، التي تشاجرت معها.

تعرضه للتنمر والسخرية

ظلت عبارات التنمر تلاحق "نور"، بسبب ملامحه وهيئته، حتى خرج الأخير عن صمته، وشارك بصورة لها، معلقا: "أيوه دي بنتي، اتولدت كده والحمد لله على كل شيء، للعلم دي لم تتشاجر مع ياسمين بل إخواتها".