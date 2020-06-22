هل هناك فرق بين آلام وأعراض الحمل والدورة الشهرية؟.. استشاري نساء وتوليد يوضح

ماما

قد يختلط على بعض النساء أعراض وآلام الحمل والدورة الشهرية ولا يعرفن ما كانت تلك الآلام دورة أم بداية حمل جديد، لتشابه أعراضهن، المتمثلة في الشعور بالمغص والدوار والرغبة في القيء، بجانب الأعراض النفسية.

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ووضع الدكتور عادل أحمد، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، روشتة للتفريق بين أعراض الحمل والدورة الشهرية حتى لا يلتبس الأمر على السيدات.

ومن بين أعراض الحمل التي أوضحها استشاري النساء لـ "هن"، ظهور بقع دم باهتة اللون خلال أيام التبويض، عدم القدرة على حبس البول، بالاضافة ارتكاز المغص على جانب واحد.

وأضاف أن من بين أعراض الحمل أيضا بأن تصبح رائحة البول والعرق نفاذة، لنشاط الغدة العرقية، والشعور بالدوار بسبب التغيرات الهرمونية، نتيجة إنتاج جسدك المزيد من الدماء لأجل الجنين بالإضافة للشعور بإمساك مزمن نتيجه تغيرات الهرمونات وحدوث آلام بالثدي لا تنتهي طوال الحمل، وصعوبة في التنفس وهذا عرض متلازم في أول الحمل وآخره، وأخيرًا الشعور بالأرق والنعاس.

أما عن أعراض الدورة الشهرية، فهى حسب الدكتور أحمد عادل تتمثل في حدوث آلام بالثدي تنتهي مع نزول أول قطرة دم من الدورة الشهرية، انقباضات أسفل البطن قبل قدوم الدورة حتى 3 أيام من بعد حدوثها.

وأضاف استشاري النساء للأعراض تغير الشهية سواء بزيادة أو نقصان تناول الطعام، ألم في المفاصل والعضلات مع الإحساس بالإرهاق، حدوث آلام أسفل الظهر، انتفاخ مفاجئ في البطن، يزول مع قدوم الدورة، وأخيرًا الشعور بالإسهال.