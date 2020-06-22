كتب: هن - 04:08 ص | الإثنين 22 يونيو 2020

تعتبر حلوى "الوافل" من أكثر الحلويات المفضلة والشهية التي يحبها الجميع، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيره في المنزل. مقادير الوافل ملعقة سكر صغيرة صفار بيضة فانيليا كوب لبن زبدة مذابة Advertisements كوب دقيق بيكينج بودر قطعتا بياض بيض ملح شوكولا طريقة تحضير الوافل اخفقوا السكر وصفار البيض مع الفانيليا. ضيفوا اللبن والزبدة المذابة واستمروا في التقليب. اخلطوا الدقيق و"البيكينج بودر" وضيفوهما إلى الخليط. اخفقوا بياض البيض مع الملح حتى يتماسك وقلبوه بلطف مع خليط صفار البيض. صبوا الخليط في شواية "الوافل" واتركوه لينضج لمدة 5 دقائق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل حلوى الوافل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.