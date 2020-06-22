لعشاق التخييم.. نصائح مفيدة لشراء خيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يحتاج عشاق التخييم في أحضان الطبيعة إلى خيمة مناسبة تحميهم من العوامل الجوية المختلفة من أجل الاستمتاع برحلتهم. ويتوقف اختيار الخيمة المناسبة على نوع الرحلة، كما ينبغي أن تتمتع الخيمة ببعض المواصفات المهمة لتجنب ما يعكر صفو الرحلة.

وقالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن الخصائص المختلفة للخيام ترتبط من حيث الحجم والوزن وتوفير المساحة بنوعية رحلات التخييم، التي يرغب المرء في الاستمتاع بها.

وأوضحت الهيئة أن النزهات العائلية على شاطئ البحيرة تتطلب خيمة واسعة المساحة، في حين يحتاج المتسلقون فوق الجبال إلى خيمة خفيفة الوزن، بحيث يمكن تجميعها وتفكيكها بسهولة وسرعة.

مقاومة للعوامل الجوية

وبطبيعة الحال يجب أن تكون الخيمة مستقرة وثابتة ومقاومة للعوامل الجوية، بمعنى أن تشتمل على أعمدة مرنة لا تتعرض للكسر في حالة هبوب عواصف، بالإضافة إلى ضرورة توافر أربعة نقاط على الأقل لكي يتم تثبيت الخيمة الداخلية والخارجية بأوتاد في الأرض.

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ويمكن لعشاق التخييم الاسترشاد بمعيار DIN لكي تظل الخيمة جافة من الداخل في حالة هطول أمطار غزيرة، وتبعا لذلك فإن الخيمة ذات عمود مائي 1300 ملم تعتبر مقاومة للماء، إلا أن الهيئة الألمانية تنصح باختيار عمود مائي يبلغ 3000 ملم.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الجدران الخارجية لأرضية الخيمة بارتفاع 15 سم على الأقل، وأن تبرز باتجاه جدران الخيمة، حتى لا تتسرب المياه إلى داخل الخيمة.

وينبغي أن تكون الخياطة بغرز مزدوجة وأن تكون محكمة ضد التسريب، علاوة على أنه يجب على عشاق التخييم إجراء عملية تشبع للخيمة بصورة منتظمة، ويجب أن تعمل السحّابات (السوستة) في الاتجاهين.

خيام مزدوجة الجدران

وتنصح الهيئة الألمانية باختيار الخيام مزدوجة الجدران؛ نظرا لأن الموديلات المكونة من خيمة داخلية وخارجية توفر المزيد من الحماية ضد الرطوبة، ولكي يتم تدوير الهواء بصورة جيدة، يجب أن تكون هناك مسافة ما بين الخيمة الداخلية والخارجية.

وأضافت الهيئة أنه لابد من توافر فتحتين للتهوية على الأقل في الخيمة، حتى لا تصبح الأجواء خانقة للغاية في ظل الأجواء، التي تسود فيها درجات حرارة عالية، وتضمن الخيمة الداخلية المصنوعة من خليط من ألياف القطن أجواءً مريحة بداخل الخيمة، مع ضرورة توافر شبكة على فتحات التهوية للحماية من البعوض والحشرات الأخرى أثناء رحلات التخييم في الهواء الطلق.