الرياضة تحارب ضعف عضلات قاع الحوض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- قالت البروفيسورة دانييلا شولتس لامبل إن ضعف عضلات قاع الحوض يهاجم النساء بصفة خاصة، ويؤدي إلى الإصابة بالسلس البولي. وأضافت أخصائية المسالك البولية الألمانية أن عوامل الخطورة الأخرى المؤدية لضعف عضلات قاع الحوض تتمثل في البدانة وضعف النسيج الضام والتدخين. ويمكن تقوية عضلات قاع الحوض من خلال ممارسة الرياضة مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة واليوجا والبيلاتس. وفي الوقت ذاته ينبغي الابتعاد عن بعض الرياضات مثل الركض والقفز على الترامبولين والكرة الطائرة والجمباز الأرضي.

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