لايف ستايل
شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور من احتفالها بيوم الأب العالمي.
وظهرت الفنانة بصحبة زوجها وطفلها، حيث حرصت كعادتها على إخفاء ملامحهما، خلال الصور.
وتألقت ميريام بفستان أصفر مفتوح من الظهر، والأمام، بحمالات رفيعة للغاية، مع الشعر الكيرلي المعتاد، معلقة: "يوم ولا أروع".
كيف تقضي ميريام فارس أوقاتها بالحظر؟
ونشرت ميريام فارس، من قبل، مقطع فيديو من ممارستها الرياضة، داخل صالة "جيم" بمنزلها، وظهرت مرتدية "بنطلونًا" رياضيًا، و"تي شيرت" أسود، وجمعت شعرها الكيرلي لأعلى.
وكتبت "ميريام" في تعليقها على الفيديو: "المواظبة على التمارين لا تسهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، إنما أيضًا تسهم في الحفاظ على صحتنا العقلية في الأوقات العصيبة التي نعيشها في أيامنا هذه".
كانت هذه تفاصيل خبر أخفت ملامح زوجها ونجلها.. ميريام فارس تحتفل بيوم الأب بفستان مكشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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