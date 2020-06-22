صور.. زوجان يشيدان منزلهما من القمامة والمخلفات بعد 7 سنوات

علاقات و مجتمع

بشكل بسيط أقرب للطبيعة، وبمكونات من القمامة والمخلفات الصلبة، شيد زوجان منزلهما الجديد على مدار سبع سنوات متتالية.

ففي مقاطعة ألميريا بإسبانيا، انطلق الزوجان لورا ديفيز وديف بوكانان وكلاهما يبلغ من العمر 55 عاماً في بناء المنزل اللذان كانا يحلمان به، وفقا لصحفية "ديلي ميل" البريطانية.

وانتقل الزوج إلى إسبانيا في العام 2002، واشترى في البداية مسكناً ريفيًا تقليديًا، قبل أن يقرّرا بناء منزل جديد استمر بناؤه 7 سنوات من مواد معاد تدويرها مثل الإطارات والزجاجات والعلب والأبواب.

اكتشفت لورا "Earthships" على الإنترنت، وهي منازل من مواد طبيعية معاد تدويرها مثل الإطارات المعبأة بالأرض، والتي ابتكرها المهندس المعماري مايكل رينولدز، لتقع في حبها وتقرر تطبيق الفكرة.

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وحسب الصحيفة البريطانية، أطلق الزوجان على منزلهما الترابي اسم "كويفاس دي سول"، ويعني "كهوف الشمس'' باللغة الإسبانية.

جدران المنزل مصنوعة من علب المشروبات والزجاجات بجوار بعضها بعضًا مع الطين والورق المعجن، كما استخدما عددًا من إطارات السيارات التي جمعها لورا وديف من مرآب الإطارات.

وقالت لورا: "على رغم أننا أحببنا المكان، وقمنا بتثبيت عديد من الميزات البيئية، فقد قرّرنا أننا نرغب في العيش أكثر في الريف، مضيفة "قررنا البحث عن مهندس معماري يمكنه تصميم منزل بيئي يمكننا بناؤه".

اشترى الزوجان مجموعة من الكتب التي تتحدث عن منازل "Earthship"، وبعد قراءتها قرّرا أنّ هناك شيئًا يمكنهما القيام به، وبعد البحث والعثور على قطعة أرض مناسبة، التقى الزوجان بمسؤولي المدينة للحصول على إذن لبناء مسكنهما، وتمت الموافقة على المشروع بعد عام واحد من تقديم التصاميم إلى المجلس.

والجزء الأمامي من المبنى مصنوع من الزجاج، ليعمل مثل نظام تدفئة، حيث تحافظ على المنزل دافئًا خلال فصل الشتاء دون الحاجة إلى الوقود، كما يتيح لهم النظر مباشرة إلى الطبيعة.

ويتم عزل مكان الإقامة من الفلين الطبيعي الذي يأتي من غابة في منطقة فالنسيا في إسبانيا، كما يجمع سطح المنزل المصنوع من أشجار الصنوبر المحلية والخشب مياه الأمطار، التي يستخدمها الزوجان للغسيل والطبخ وري الحديقة.

ولفتت لورا إلى أنّ "المنزل يعمل بشكل جيّد، وفي فصل الشتاء يكون جميلًا بشكل خاص للعيش في درجات حرارة تبلغ 18 درجة مئوية دون الحاجة إلى التدفئة"، ويتم توليد الماء الساخن والكهرباء من خلال استخدام الألواح الشمسية.

لا يزال الزوجان يضيفان باستمرار قطعًا جديدة إلى منزلهما الذي تبلغ مساحته 80 مترًا مربعًا، ويقدّران أنه بعد 14 عامًا من بدء المشروع، سينفقان ما بين 20 و50 ألف جنيه إسترليني.