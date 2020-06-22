تعتبر نفسها مثيرة للجدل وتنتقد التيك توك..9 معلومات عن مها أسامة التي عرضت نفسها للزواج

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور مدته دقيقتان و50 ثانية، أثار اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، لفتاة تدعى مها أسامة، تبلغ من العمر 32 عامًا، وتعرض نفسها للزواج.

والغريب، أنه عقب ساعات قليلة من تداول الفيديو تلقت الفتاة عروضًا كثيرة من الشباب بطلب الزواج منها، مؤكدين استيفائهم الشروط والمواصفات التي حددتها.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن مها أسامة، خلال السطور التالية، وفق حسابها على موقع "فيسبوك":

1- مها أسامة، من محافظة القاهرة، وتبلغ من العمر 32 عامًا.

2- تخرجت في كلية ادارة اعمال بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التجارة، جامعة عين شمس، خلال عام 2009.

3- اعتادت على الخروج في مقاطع فيديو مصورة عبر حسابها، لتتحدث عن أمور الحياة المختلفة.

4- ظهرت في مقطع فيديو مصور تعرض نفسها للزواج، وأرجعت السبب للأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا المستجد.

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5- تلقت الكثير من عروض الزواج من الشباب، حيث أجمع أغلبهم على استيفائهم الشروط والمواصفات التي حددتها.

6- تعتبر نفسها مثيرة للجدل، بحسب المعلومات الشخصية المدونة على حسابها.

7- أعلنت عقب خروجها في مقطع الفيديو خسارتها عملها.

8- يبلغ عدد متابعيها عبر حسابها ما يقرب من مليون شخص.

9- انتقدت محتوى منصة "تيك توك"، والفتيات اللاتي يظهرن خلاله.

قصة مها أسامة وعرض نفسها للزواج

وظهرت مها أسامة، في مقطع فيديو مصور مدته دقيقتين و50 ثانية، تعرض نفسها للزواج عبر موقع "فيسبوك"، قائلةً: "مساء الخير يا جماعة عاملين إيه، الفيديو ده هيجيبلي مشاكل كتيرة أوي أنا عارفة، بس أنا مش فارق معايا علشان مش بعمل حاجة غلط".

وتابعت الفتاة الثلاثينية حديثها خلال مقطع الفيديو المصور، مضيفة: "إحنا طبعًا شايفين الظروف اللي إحنا فيها البلد عاملة إزاي، ومفيش كافيهات ولا جيم ولا أي حاجة، والدولة شايفة إن هو ده الصح علشان تحافظ على صحتنا، أنا شايفه إن طبيعي دلوقتي كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح".

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وتابعت مها خلال الفيديو: "أنا مش عارفة ابتدي إزاي، لازم يكون فيه مقدمة علشان الناس متستغربش، أنا اسمي مها أسامة، عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للزواج على فيسبوك، وعارفة إن ده قرار مش سهل وهيجبلي مشاكل كتير، بس أنا قد القرار ده ودرسته كويس أوي، وأتحمل الحلو والوحش".

وعن مواصفات الرجل التي ترغب الزواج منه قالت: "أنا مش عايزه حاجات كتير في الشخص اللي هرتبط بيه غير إنه يكون جد، وفعلا عايز يتجوز ومحترم".

مها أسامة تتلقى عروضًا للزواج

عشرات من الرسائل والتعليقات التي أرسلها الشباب فور الانتهاء من مشاهدة مقطع الفيديو التي بثه الفتاة الثلاثينية، جميعم يطلبونها للزواج، وكان من ضمنهم رسالة شاب عبر الرسائل الخاصة بالصفحة الإلكترونية لموقع"هُن"، الذي نشر قصتها، قال خلالها "لو سمحتم ممكن بروفايل أو أي معلومات توصلني بالآنسة مها اللي طالبة حد محترم للزواج، علشان مش عارف أوصلها، ولكم جزيل الشكر".